Bijna tweederde boeren houdt huidige melkprijs niet vol

Bijna tweederde van de melkveehouders vreest dat zij de lage melkprijs van rond de 30 cent per liter niet veel langer volhouden. Dit blijkt uit een peiling van Prosu Databased Marketing in opdracht van Milieudefensie en Netwerk GRONDig onder ruim 2000 melkveehouders. De melkprijs moet voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering naar minimaal 41 cent per liter.

Meer voor meer

Vier cent extra is nodig voor verduurzaming van de melkproductie. Zeven cent meer is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Cock Verweij (28) uit Weesp heeft 130 melkkoeien: "Met 11 cent erbij kunnen de koeien ook nog volgend jaar in de wei en is er ruimte voor weidevogels. Dan kan ik mijn koeien bijvoeren met soja uit Europa in plaats van soja uit Zuid-Amerika waarvoor op grote schaal is ontbost. En met die 11 cent extra kan ik de mestkringloop op mijn bedrijf sluiten. Ik ben boer in hart en nieren, alleen als de melkprijs omhoog gaat, kan mijn bedrijf financieel en vanuit milieuperspectief overleven."

Supermarkt

Nu pakken de supermarkten het grootste deel van de winst want ondanks dat de melkprijs voor boeren het afgelopen jaar daalde, bleef de prijs in de supermarkt vrijwel gelijk. "Supermarkten moeten nu echt kiezen voor duurzaamheid en een eerlijke prijs," zegt Bart van Opzeeland van Milieudefensie. "Liever melken ze milieu, boer en koe uit tot op het bot," aldus Van Opzeeland.

Voedseltop

Vandaag vindt de Nationale Voedseltop plaats. Voorafgaande aan deze top van het ministerie van Economische Zaken wordt een manifest ondertekend tussen de boerenorganisaties Netwerk GRONDig, Dutch Dairy Board, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Milieudefensie. Met dit manifest willen de partijen bij supermarkten een gegarandeerde minimumprijs van 37 cent voor boeren en 4 cent extra voor milieumaatregelen afdwingen.

Eerlijke melk

Uit eerder onderzoek in opdracht van Milieudefensie bleek dat consumenten meer voor hun melk willen betalen als deze duurzamer wordt geproduceerd. Supermarkten moeten volgens de ondertekenaars van het manifest contracten met melkfabrieken als FrieslandCampina openbreken om de prijs aan te passen. "Alleen zo krijgt de boer een eerlijke prijs voor zijn melk en wordt rekening gehouden met het milieu. Alle twee keihard nodig," stelt van Opzeeland.