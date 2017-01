Geen verlaging van pensioenen

Zoals in december 2016 al aangekondigd hoeft PMT in 2017 de pensioenen niet te verlagen. De achterstand op het herstelplan werd in het vierde kwartaal van 2016 grotendeels ingelopen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de substantiƫle rentestijging die in het laatste kwartaal plaats vond. Daardoor daalden weliswaar de vastrentende beleggingen in de portefeuille in waarde, maar de verplichtingen daalden nog sterker in waarde.

Door de waardedaling van de vastrentende beleggingen behaalde PMT in het laatste kwartaal van 2016 een negatief totaal beleggingsrendement van 2,2%.

"Het zag er gedurende 2016 lang naar uit dat we in 2017 de pensioenen zouden moeten verlagen omdat het herstel lange tijd ver achterbleef bij het benodigde herstelpad door de extreem lage rente. We zien de rente nu eindelijk stijgen, waardoor het fonds een mooi herstel laat zien. We hoeven daarom de pensioenen gelukkig in 2017 niet te verlagen", aldus Jan Berghuis en Benne van Popta, werknemers- en werkgeversvoorzitters van PMT.

"Toch zijn we er nog niet. Onze deelnemers zijn gebaat bij een reƫlere rekenrente. Wij vragen nog steeds aandacht voor het gevaar van de huidige rekenmethodiek van deze rekenrente. Het kabinet kan hiervoor niet de ogen sluiten. Er zijn partijen die over de rekenrente praten, maar wij zien nog geen concrete voorstellen. Ook een verlenging van de hersteltermijn is een tijdelijk lapmiddel en lost dus structureel niets op".

Pensioenfonds Metaal en Techniek vierde kwartaal 2016

- Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 92,8%

- Actuele dekkingsgraad per 31 december 2016 97,2%

- Beleggingsrendement vierde kwartaal 2016: -2,2%

- Beleggingsrendement 2016 tot en met vierde kwartaal: 11,0%

- Waardedaling matchingportefeuille door rentestijging

- Positieve resultaten hoogrentende waarden en onroerend goed en met name aandelen

- Vermogen gedaald met Euro 1,4 miljard tot Euro 67,0 miljard

- Pensioenverplichtingen gedaald met Euro 5,4 miljard tot Euro 68,9 miljard