Grootste prijsveranderingen

Smartphones zijn in 2016 goedkoper geworden, net als mobiele abonnementen en mobiel internetten. Ook de prijzen van energie en die van vervoer in het buitenland daalden afgelopen jaar fors. Dat meldt CBS op basis van een analyse van de consumentenprijzen.

Smartphones werden in 2016 zo’n 12,1 procent goedkoper, terwijl voor telefoondiensten, zoals abonnementen en mobiel internet, 4 procent minder werd betaald dan een jaar eerder.

Ook de energieprijzen daalden: als geheel met 5,5 procent in vergelijking met 2015. Vooral de prijs van elektriciteit ging omlaag: afgelopen jaar met liefst 14,8 procent. Water was 3,3 procent goedkoper, gas werd juist 1 procent duurder.

Reizen in het buitenland goedkoper, roken duurder

Vervoer in het buitenland werd afgelopen jaar 6,8 procent goedkoper. De prijs daalde met name doordat, net als in Nederland, autobrandstoffen in het buitenland goedkoper werden.

Buitenlandse accommodaties stegen juist relatief sterk in prijs, met 3,2 procent. Ook rookwaren werden met 3,2 procent aanzienlijk duurder. De prijs van kranten, boeken en schrijfwaren steeg met 6 procent.

Weging

Niet alle producten wegen even zwaar voor de bepaling van de inflatie. Die kwam over heel vorig jaar uit op 0,3 procent. Belangrijke productgroepen als voedsel (0,8 procent), kleding (0,9 procent) en huur (2,1 procent) werden duurder en stuwden het gemiddelde prijspeil op. Bij de voedingsmiddelen waren groenten (4,5 procent) en fruit (4,3 procent) opvallende stijgers.