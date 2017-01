Gevolgen van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd

In de Wet op de Loonbelasting zijn normen opgenomen voor de fiscaal vriendelijke pensioenregeling. Dit betreft onder andere het maximale opbouwpercentage, de minimale franchise en de pensioenrichtleeftijd. Bij het Besluit van 21 december 2016 wordt onder andere de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenopbouw in een middelloonregeling mag per 1 januari 2018 gebaseerd blijven op 1,875% van de pensioengrondslag.

Wijzigen pensioenregeling

Als gevolg hiervan zullen vrijwel alle pensioenregelingen (ook de netto pensioenregelingen voor werknemers met een salaris boven € 103.317) moeten worden gewijzigd. Dit betekent onder andere:

- Overleg tussen werkgever en Ondernemingsraad en/of werknemers

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en mag niet eenzijdig worden gewijzigd. Daarvoor zal instemming aan de Ondernemingsraad gevraagd moeten worden of, indien er geen OR is, aan de individuele werknemers. Uitzondering hierop vormt een pensioenregeling die wettelijk verplicht is gesteld, dan wel volledig via een cao is geregeld. Ook indien sprake is van een pensioenregeling waarbij wettelijke wijzigingen automatisch worden doorgevoerd, moet in overleg worden getreden met de OR en de werknemers.

- Compensatie voor de werknemers?

De waarde van pensioen dat ingaat op leeftijd 68 jaar is lager dan de waarde van pensioen dat ingaat op leeftijd 67. Het verschil in waarde is ongeveer 6%. De arbeidsbeloning gaat daardoor omlaag en werknemers kunnen hiervoor compensatie verlangen, tenzij een vast pensioenbudget is afgesproken. Overigens kan het zo zijn dat de werkgever (bij een komende contractverlenging) door de hogere levensverwachting of de sterk verlaagde marktrente met een hogere pensioenlast wordt geconfronteerd. Het is verstandig om tijdig met uw adviseur na te gaan welke compensatie nodig, mogelijk en passend is, zowel binnen als buiten de pensioensfeer.

Overige aanpassingen in wetgeving

In het Besluit van 21 december 2016 zijn ook enkele wijzigingen met betrekking lijfrente vermeld:

- Jaarruimte lijfrentepremie aftrek neemt af

Per 1 januari 2018 zal het maximale premiepercentage voor het bepalen van de jaarruimte aftrek lijfrentepremie afnemen van 13,8% naar 13,3%. Om de jaarruimte te bepalen dient rekening te worden gehouden met de pensioenaangroei - de factor A - van het jaar ervoor. De factor waarmee factor A moet worden vermenigvuldigd zal per 1 januari 2018 afnemen van 6,5 naar 6,27.

- Maximum premiepercentage nettolijfrente aangepast (2x)

De maximum premiepercentages voor een nettolijfrente worden tweemaal aangepast. Per 1 januari 2017 vindt een aanpassing plaats in verband met nieuwe overlevingstafels (waardoor er meer premie mag worden ingelegd) en per 1 januari 2018 vindt een aanpassing plaats in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd (waardoor er minder premie mag worden ingelegd). Het gezamenlijke effect van deze twee wijzigingen betekent een verlaging van de premiepercentages.

- Dotatie aan fiscale oudedagsreserve (FOR) neemt af (betreft alleen ondernemers)

Per 1 januari 2018 zal het maximale dotatiepercentage afnemen van 9,8% naar 9,44%.

Commentaar LCP

De hierboven genoemde aanpassingen in wet- en regelgeving zijn het gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd.

Wat de LCP enigszins verbaasd is dat de premiepercentages voor een nettolijfrente worden aangepast per 1 januari 2017 aan nieuwe overlevingstafels, maar dat de premiepercentages voor een beschikbare premieregeling (zowel bruto pensioen als netto pensioen) vooralsnog niet worden herzien op basis van dezelfde overlevingstafels. Een aanpassing van de beschikbare premiepercentages in verband met pensioenrichtleeftijd 68 jaar wordt uiteraard wel verwacht per 1 januari 2018. In het Besluit staat dat bij een middelloonregeling met pensioenrichtleeftijd 68 jaar het opbouwpercentage van 1,875% mag worden gehandhaafd. De LCP veronderstelt, hoewel dit niet expliciet wordt geschreven, dat bij een eindloonregeling het maximale opbouwpercentage 1,657% blijft.

De wijzigingsdatum van 1 januari 2018 lijkt op dit moment ver weg. Omdat met overleg tussen een werkgever en een OR vaak de nodige tijd is gemoeid, adviseert de LCP om een wijzigingstraject tijdig te starten. Dit geldt zeker in situaties waarin tevens sprake is van een aflopend pensioencontract, of met een samenloop van het invoeren van doorbeleggen na pensioeningang (alleen bij beschikbare premieregelingen).

Bron: LCP