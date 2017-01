Staffelbesluit 2017

Op 20 januari 2017 is een gewijzigd Staffelbesluit gepubliceerd, met daarin de nieuwste fiscale premiestaffels voor beschikbare premieregelingen, premie- en kapitaalovereenkomsten en netto pensioenregelingen. Naast de pensioenverzekeraars kunnen nu ook PPI’s “marktrentestaffels” aanbieden. Het Staffelbesluit geldt vanaf 1 januari 2017.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De staffelpercentages zijn berekend op basis van recentere overlevingstafels, waardoor er (beperkt) meer premie kan worden ingelegd. Anders gezegd: we mogen meer sparen, want we leven langer.

- Premiepensioeninstellingen (PPI’s) mogen voortaan ook premiestaffels aanbieden die zijn afgeleid van de kostprijs voor een middelloonregeling. Dat leidt nu tot premiestaffels op een rekenrente die lager is dan 3%. De verzekeraars konden dit al in 2016 doen.

- De toets op fiscaal bovenmatige pensioenopbouw is alleen nog van toepassing voor beschikbare premieregelingen met een staffel op basis van 3% of lagere rekenrente. De toets moet worden uitgevoerd op het moment dat het pensioenkapitaal niet langer onderdeel vormt van zo’n beschikbare premieregeling (door overdracht naar een middelloonregeling of naar een beschikbare premieregeling op basis van 4% rekenrente) en uiterlijk op de pensioeningangsdatum.

- Als blijkt dat sprake is van fiscaal bovenmatige pensioenopbouw dan mag de overwaarde voortaan ook vervallen aan de werkgever (tot nu toe alleen aan de verzekeraar).

Premiestaffels type 2

Hieronder staan de premiepercentages van de meest gehanteerde staffel, type 2. Deze staffel voorziet in opbouw ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum. Het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum wordt via een separate overlijdensdekking verzekerd.

Alle premiestaffels 2017 vindt u hier.

De nieuwe premiepercentages zijn gemiddeld circa 1% hoger dan de premiestaffels uit het Staffelbesluit 2014, zodat deelnemers in theorie iets meer pensioenpremie kunnen inleggen.

Commentaar LCP

1. Met enige verbazing constateert het LCP dat in het nieuwe Staffelbesluit geen staffels zijn opgenomen met pensioenleeftijd 68 jaar, welke vanaf 1 januari 2018 geldt. Het is voor werkgevers, werknemers en hun adviseurs dus nog niet mogelijk om zich hierop in detail voor te bereiden. De premiepercentages per 1 januari 2018 voor nettolijfrente, gebaseerd op pensioenrichtleeftijd 68 jaar, zijn overigens al wel bekend. Hieruit kan worden afgeleid dat door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar de premiepercentages gemiddeld circa 4,5% lager worden.

2. In 2016 hebben diverse verzekeraars premiestaffels aangeboden op basis van hun eigen middelloontarieven. Dit heeft geleid tot een wildgroei aan staffels. Voor buitenstaanders zijn de enorme verschillen tussen de aangeboden premiestaffels onverklaarbaar. Voor bijvoorbeeld een 45-jarige deelnemer bij de uitvoerder met de laagste 2%-staffel kan 23,2% worden ingelegd, en dit is bij de uitvoerder met de hoogste 2%-staffel 27,0%! Dergelijke verschillen zijn onwenselijk en kan de focus weghalen van de wezenlijke onderdelen van de pensioenproducten, waaronder de lifecycles die de uitvoerders hanteren. Dat de Belastingdienst geen (verplichte) marktrentestaffels heeft opgenomen, vinden wij een gemiste kans.

3. Ten derde vindt LCP het onbegrijpelijk dat bij het opstellen van de fiscale premiestaffels nog steeds geen rekening wordt gehouden met de verwachte trend in overlevingskansen. Het is de verwachting dat de inkooptarieven voor een 35-jarige deelnemer op pensioendatum circa 7% hoger liggen dan voor een deelnemer die nu 60 jaar is, uitgaande van eenzelfde marktrente. Dit verschil is wel te zien in de marktrentestaffels die pensioenuitvoerders voeren, maar het zou naar onze mening ook terug moeten komen in de fiscale premiestaffels.

4. Ten slotte denken we dat het een goede ontwikkeling is dat een bovenmatig kapitaal bij een staffel op basis van een rekenrente van 3% of lager niet meer vervalt aan de pensioenuitvoerder. Desondanks is de hele eventtoets ons een doorn in het oog. Recentelijk is de 100%-toets voor eindloon- en middelloonregelingen al komen te vervallen, waardoor het mogelijk is om vanaf de pensioendatum méér inkomen te hebben dan vóór de pensioendatum. En dat is terecht: als er een strikt fiscaal regime geldt voor de opbouwfase, dan hoeft op of na de pensioendatum niet meer getoetst te worden. Hetzelfde zou moeten gelden voor beschikbare premieregelingen. De inleg is fiscaal gereguleerd, en het resulterende pensioen is vervolgens afhankelijk van het behaalde rendement. Het is ons niet duidelijk waarom dit bij een eindloon- of middelloonregeling wel volledig naar de deelnemers mag gaan, terwijl dat niet is toegestaan bij een beschikbare premieregeling. Zeker met het oog op doorbeleggen, waarbij deelnemers beleggingsrisico kunnen blijven lopen vanaf de pensioendatum, is een dergelijk buffer gewenst. Goede en slechte beleggingsresultaten wisselen elkaar normaliter af. Door de goede resultaten op de pensioeningangsdatum af te romen, blijft een deelnemer mogelijk met latere slechte resultaten zitten, en dus een lager pensioen.

