Ook hypotheek met adviseur kan stuk goedkoper

Zonder hulp van een adviseur een hypotheek aanvragen kan huizenkopers veel geld schelen, maar in de praktijk is dat voor de meeste mensen veel te complex. Het nieuwe online platform IkHypotheekZo.nl maakt het voortaan mogelijk om een adviseur in te schakelen en toch honderden euro's aan kosten te besparen. Simpelweg door zelf allerlei gegevens in te vullen.

Maak een keuze

Het is de eerste keer dat dit in Nederland mogelijk is. Tot nu toe moesten huizenkopers ofwel kiezen voor een adviseur, ofwel alles zelf regelen. Steeds meer online aanbieders roepen dat mensen makkelijk zelf een hypotheek kunnen regelen, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. Bovendien is dit slechts bij een beperkt aantal geldverstrekkers mogelijk. ,,Eigenlijk is alles zelf regelen alleen weggelegd voor starters die voor het eerst een hypotheek afsluiten. Voor mensen die een tweede of derde huis kopen, gescheiden zijn of oude polissen en levensverzekeringen hebben is dat veel te moeilijk. Wij merken dat de grootste groep toch professioneel advies nodig heeft," stelt directeur Steven Lichteveld van Finsys, de oudste service provider voor hypotheken die als een soort groothandel tussen hypotheekverstrekkers en adviseurs opereert.

Bespaar kosten

Met IkHypotheekZo.nl lanceert Finsys een tussenvorm waarbij klanten kosten kunnen besparen door een aantal zaken zelf te regelen. Zo kunnen ze persoonlijke gegevens als een ID bewijs en een loonstrook uploaden. Dit versnelt de aanvragen en vermindert de kans op fouten. Daardoor hoeft de adviseur niet alle gegevens te verzamelen, wat een tijdrovende bezigheid is. Door die doe-het-zelfbijdrage besparen klanten tot 550 euro op de advieskosten. ,,We combineren het beste van twee werelden. Op deze manier kan de klant aanzienlijk op de kosten van het afsluiten van hypotheek besparen en kan de adviseur zich concentreren op het adviseren van zijn klanten," legt Lichteveld uit.

Eenvoudig en duidelijk

Het online platform wil de hele hypotheekaanvraag vereenvoudigen. Bezoekers van IkHypotheekZo.nl kunnen dit in vijf stappen regelen. In feite biedt het platform daarbij drie mogelijkheden. Klanten kunnen de aanvraag helemaal zelf regelen, een adviseur inschakelen of kiezen voor de combinatie van advies en zelf doen. Wie voor een adviseur kiest, wordt direct in contact gebracht met een van de 200 aangesloten onafhankelijke adviseurs. Ook als klanten er bij het zelf invullen van gegevens niet uitkomen, kunnen ze een adviseur om hulp vragen. Via IkHypotheekZo.nl worden klanten daarna voortdurend op de hoogte gehouden van de status van hun aanvraag en kunnen ze alle gegevens met de adviseur delen.

Volgens Finsys wordt de hypotheekmarkt met dit nieuwe platform transparanter en eenvoudiger voor klanten. ,,De klant weet waar hij aan toe is, weet wat de prijzen zijn, kan zelf beslissen hoeveel hij zelf wil doen en hoeveel werk hij aan de adviseur wil overlaten en weet wat hij daardoor kan besparen," aldus Lichteveld.