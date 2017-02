Ondernemer profiteert van groeiende concurrentie in factoringland

Veel ondernemers hebben er last van. Debiteuren die wachten met het betalen van hun rekening tot na de gestelde betaaltermijn. Vooral bedrijven die groeien en willen investeren kunnen hierdoor in de knel komen. Voor hen kan factoring – het verkopen van facturen aan een factoringmaatschappij - een oplossing bieden. En dat hoeft tegenwoordig geen enorme kostenpost meer te zijn.

De gemiddelde factoringtarieven zijn in 2016 t.o.v. 2015 met 11% gedaald tot 3,46%, zo blijkt uit onderzoek van Factoringvergelijken.nl



Bij het zogenoemde American Style factoring verkoop je als bedrijf de factuur aan een factoringbedrijf. Die neemt het debiteurenrisco over en betaalt de facturen meteen uit. Ze vraagt hiervoor een percentage van het factuurbedrag. Factoringvergelijken.nl – een online vergelijkingsportal waar ruim 25 factoringmaatschappijen op zijn aangesloten – onderzocht hoe deze markt zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. “We hebben ruim 200 factorcontracten geanalyseerd die in de afgelopen jaren via onze site zijn afgesloten”, licht Arnoud Kuipers van Factoringvergelijken.nl toe. “Het onderzoek laat een duidelijke dalende trend in factoringtarieven zien.”

Concurrentie

Die daling is volgens Kuipers het gevolg van toenemende concurrentie in factoringland. “De laatste jaren zijn er veel nieuwe factoringmaatschappijen bijgekomen in Nederland. Vroeger waren er vier of vijf factoringmaatschappijen, nu zijn het er al meer dan twintig. Dit aantal blijft groeien.” Hoe meer bedrijven de markt betreden, hoe groter de concurrentie. En dat leidt weer tot lagere tarieven. Hoe hoog een tarief is, hangt onder meer af van de betaaltermijn, het ingeschatte risico en de totale omzet. Kuipers: “Een aantal jaar geleden lagen de tarieven nog aanzienlijk hoger. Als een factoringmaatschappij mee wil blijven doen, moeten zijn tarieven omlaag. Dat komt mede door vergelijkingssites als de onze. Goede service en heldere voorwaarden zijn ook van belang maar het factorbedrijf met het laagste tarief (en dit ook snel en helder communiceert) wint doorgaans de slag om de klant.”

Gunstig

De lagere tarieven maken het voor bedrijven steeds aantrekkelijker om hun debiteurenportefeuille over te dragen aan een factoringmaatschappij. Bedrijven willen immers zo min mogelijk betalen voor deze dienst. “Factoring ontzorgt ook”, vervolgt Kuipers. “Ondernemers hoeven zich geen zorgen meer te maken of een debiteur op tijd betaalt. Het factuurbedrag, min het factoringtarief, krijgen zij direct op zijn rekening gestort.” Bedrijven die aan factoring doen, hoeven dus niet te wachten op hun geld en kunnen direct investeren. Dat biedt de mogelijkheid sneller te groeien. Vooral voor groothandels, uitzendbureaus, ZZP-ers, kleding- en transportbedrijven en drukkerijen is factoring interessant, meent Kuipers. “Deze bedrijfstakken kenmerken zich door ‘harde’ facturen. Als een bedrijf er morgen niet meer is, kan de factoringmaatschappij zonder veel problemen toch de openstaande facturen bij een debiteur incasseren. Bij andere bedrijfstakken, zoals de bouw of software is dat soms lastiger, maar ook daar zijn er tegenwoordig zeker mogelijkheden.”