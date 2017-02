Huizenbezitters gaan er gemiddeld 150 Euro op vooruit

Huizenbezitters van wie de rentevaste periode afloopt gaan er gemiddeld 150 Euro per maand op vooruit omdat ze een lager nieuw rentetarief krijgen. Ze gebruiken dit voordeel vooral om te sparen of hun hypotheek af te lossen. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder 510 huizenbezitters waarvan de rentevaste periode het afgelopen jaar is afgelopen. Het platform heeft 7 belangrijke tips op een rij gezet voor als de rentevaste periode afloopt.

Rente langer vastgezet

Een renteperiode voor tien jaar vast is op dit moment de meest gekozen (31%) nieuwe rentevaste periode. 49% van de ondervraagden zette de rente opnieuw vast voor tien jaar of langer. Een vijfde deel heeft het einde van de rentevaste periode aangegrepen om de hypotheek over te sluiten naar een andere hypotheekverstrekker.

Huizenbezitter spaart extra en lost af

Huizenbezitters die geld overhouden omdat de nieuwe rente lager is, gebruiken dit vooral om te sparen (54% doet dit) of extra af te lossen op de hypotheek (25%). Extra pensioen opbouwen gebeurt bijna niet. Circa één op de vijf gebruikt het geld voor extra uitgaven. 11% verhoogt de uitgaven aan dagelijkse boodschappen, 9% die voor vakantie.

Ruim de helft vraagt advies, 29% betaalt er ook voor

Op de vraag welke stappen respondenten hebben gezet aan het eind van de rentevaste periode antwoordde 57% van de ondervraagden dat ze gebruik hebben gemaakt van advies. Ongeveer de helft betaalde ook voor dat advies. 48% heeft de WOZ-waarde van de woning opgezocht en 21% heeft een taxatie laten doen. De waarde van de woning kan van belang zijn als er in de rente opslagen zijn verwerkt omdat de waarde van de woning lager is dan de hypotheek.

Pas voorlopige aangifte aan bij een lagere rente

Een nieuwe hypotheekrente heeft ook fiscale gevolgen. De helft van de huizenbezitters, met een nieuwe rentevaste periode, heeft de voorlopige aangifte bij de Belastingdienst hier nog niet op aangepast. Wijzer in geldzaken raadt hen aan dit alsnog te doen. Als de hypotheekrente verandert kunnen huizenbezitters die dit niet aanpassen te maken krijgen met een naheffing na de definitieve aangifte.