Keuzestress!

Keuzes maken... lijkt simpel, is in de praktijk behoorlijk lastig. We leven tegenwoordig in een maatschappij waarin sprake is van zogenaamde ‘choice overload’. Je ziet door de bomen het bos niet meer. En dat geldt ook voor de consument. Hoe kiest hij? Wat is er nodig om hem te prikkelen? Op woensdagmiddag 25 januari bogen de Jonge Verzekeraars zich over het onderwerp ‘klantgedrag’ tijdens de eerste platformbijeenkomst van 2017.

Een mini-college: Dr. Marijke van Putten, verbonden aan de universiteit van Leiden en werkzaam bij Science4Business, vertelde over de psychologie van (niet) keuzes maken. Om überhaupt een keuze te kunnen maken, moet je een intentie vormen. Als we dit doortrekken naar verzekeringen is de gedachte “ik denk dat mijn verzekering wel wat goedkoper kan” dus noodzakelijk. Daarbij moet ook een vorm van zekerheid aanwezig zijn. En dan wel de zekerheid dat er iets zou kunnen gebeuren en je dus risico loopt. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen tussen de 18 en 34 jaar het vaakst van verzekering switchen. Logische verklaring hiervoor is dat binnen deze leeftijdsgroep vrouwen vaak zwanger raken.

De boodschap van Van Putten in één zin?

“Speel vooral in op hoe mensen informatie verwerken bij wat voor hun interessant is.”

VerzekeraarsInBeeld

Esther Vlieger, Sr. Onderzoeker bij het Verbond, vertelde vervolgens over de website VerzekeraarsInBeeld die in juni 2016 door het Verbond werd gelanceerd. Op deze website is te vinden hoe goed jouw verzekeraar scoort. Je kunt scores vinden op de punten ‘tevredenheid’, ‘klantgerichtheid’, ‘deskundigheid’, ‘contact’, ‘vertrouwen’ en ‘duidelijkheid’. De website dient als tool om het voor de consument gemakkelijker te maken om te kiezen.

VerzekeraarsInBeeld is nog niet waar het zijn moet. In 2017 gaat het Verbond er mee verder, en daar kan de input van de jonge verzekeraars goed worden gebruikt. Daarom werd de groep in drieën gesplitst en tijdens het workshopgedeelte van de bijeenkomst bogen zij zich over de vraag hoe VerzekeraarsInBeeld verbeterd kan worden, maar vooral: hoe zorgen we ervoor dat de website jongeren aanspreekt? En op welke momenten moeten zij dan aangesproken worden?

Een kleine greep uit de uitkomsten van de workshop: er moet ingespeeld worden op life-events, “je moet zijn waar de mensen zijn” en er moet meer proactief ‘reclame’ gemaakt worden voor de website. Kortom, een vruchtbare, leerzame middag! De input die de jongeren hebben geleverd, wordt gebruikt voor VerzekeraarsInBeeld 2017. We houden u op de hoogte!

