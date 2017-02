ABN AMRO geeft verkoopadvies op obligaties uit opkomende landen

ABN AMRO heeft obligaties uit opkomende landen op onderwogen gezet. Reden voor dit verkoopadvies is dat koersen van deze obligaties terug zijn op de hoge niveaus van voor de Amerikaanse verkiezingen in november, terwijl de risico's door de beleidsacties van de nieuwe Amerikaanse president voor opkomende landen juist flink zijn toegenomen.

"De nieuwe president van de Verenigde Staten blijkt minder gematigd dan financiële markten aanvankelijk hadden gedacht. Zijn anti-immigratiebeleid en het schrappen van handelsverdragen hebben een negatief effect op de internationale handel. Daar hebben opkomende landen het meest onder te lijden," aldus Mary Pieterse-Bloem, Hoofd Obligatiebeleggingen bij ABN AMRO Private Banking International.

ABN AMRO adviseerde klanten in juli vorig jaar om obligaties uit opkomende landen aan te kopen vanwege aantrekkelijke rendementen en de verbeterde economische vooruitzichten voor die landen. De bank verlaagde haar advies naar neutraal nadat Donald Trump werd gekozen tot president van de Verenigde Staten. De eerste marktreactie was toen een sterke koersdaling van deze obligaties. Maar in de groei-euforie die Trump teweegbracht konden ook deze obligaties profiteren. Toch is ABN AMRO van mening dat de koersstijging van de afgelopen maanden niet reëel is in het licht van de recente harde anti-globaliseringsmaatregelen die Trump heeft genomen. Vandaar dat de bank er nu voor kiest om haar advies te verlagen van neutraal naar onderwogen.

Mary Pieterse-Bloem: "Als we de koersontwikkeling van de afgelopen dagen van de meer risicovolle beleggingen in ogenschouw nemen, dan lijkt het er inderdaad op dat financiële markten wat voorzichtiger worden. Onze valuta-experts wezen eerder deze week op een zekere zwakte van de valuta's van opkomende landen die het meest gevoelig zijn voor internationale handel. Als die trend zich voortzet, kunnen de obligatiekoersen van die opkomende landen weleens als eerste negatief worden beïnvloed. Dan beter verkopen nu die koersen er nog mooi bij liggen."