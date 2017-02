Bijtelling betalen per kilometer

Al jaren is rekeningrijden onderwerp van discussie in Nederland en ook nu is dat weer het geval. Volgens Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) zijn vooral op het gebied van uitvoering en privacy de bezwaren te groot en is het tijd voor een alternatief in de vorm van een proefproject “Bijtelling betalen naar gebruik”.

Al bijna twee decennia wordt er gesproken over rekeningrijden als alternatief voor de huidige variabele autobelastingen. Tot op heden blijft rekeningrijden stuiten op grote problemen en bezwaren van berijders.

Het voorstel om te sturen in tijd en plaats middels een fiscale maatregel, om zo de drukte op de wegen tegen te gaan is volgens VZR geen oplossing. Voorzitter Jan van Delft: “Het betalen naar gebruik raakt altijd de persoonlijke levenssfeer en keuzes van berijders. Het blijft een fiscale maatregel en moet niet gebruikt woorden voor ‘bijeffecten’, zoals sturen in het invullen van werkdagen van berijders. Dit is niet juist.”

Op dit moment is het bijtellingspercentage bedoeld om belasting te heffen op het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. Ongeacht of iemand veel of weinig privékilometers rijdt. Relatief betaalt iemand die 1.250 privékilometers rijdt dus veel meer dan iemand die 12.320 privékilometers rijdt. Hier ligt volgens VZR een sleutel voor succes.

Project “Bijtelling betalen naar gebruik”

VZR stelt het proefproject “Bijtelling betalen naar gebruik” voor. Aan de hand van de daadwerkelijk gereden privékilometers, gemeten door een door de belastingdienst goedgekeurd ritregistratiesysteem, betalen berijders bijtelling. “Simpel, maar doeltreffend en eerlijk”, aldus Jan van Delft. “Na de jarenlange discussie rondom rekeningrijden is het belangrijk om de zakelijke rijder bij dit traject te betrekken om draagvlak te creëren en om gezamenlijk tot een werkbare oplossing te komen”.

VZR heeft bijna 25.000 leden en behartigt de belangen voor de ruim 1 miljoen zakelijke rijders in Nederland. VZR heeft over dit onderwerp een position paper geschreven en dit gestuurd naar alle fracties van politieke partijen. Het position paper is hier te downloaden, of op www.vzr.nl.