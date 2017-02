De AFM en ‘alternatieve feiten’

Enkele jaren geleden keurde AFM iemand goed als commissaris, nadat zij meerdere strafaangiften jegens deze persoon had ontvangen, ondermeer van vertegenwoordigers van honderden beleggers, en er reeds jaren een zwartboek aan feiten over deze persoon bij de AFM lag. Die goedkeuring betekende dat de AFM meende dat de betrouwbaarheid van deze persoon ‘buiten twijfel’ stond. Want dat is het toetsingscriterium.

Voormalig AFM curator waarschuwde

Nadat een voormalig AFM-curator van deze goedkeuring op de hoogte was gesteld meldde deze dat hij de betreffende persoon in het verleden gewaarschuwd had. Deze voormalig AFM-curator gaf zelfs aan de betreffende persoon erop gewezen te hebben dat hij door zijn handelen problemen zou krijgen. Daarmee geconfronteerd laat de senior AFM-toezichthouder op het dossier weten dat de goedkeurde persoon zelf ook wel wist dat hij fout zat. Maar de persoon zou een stuk hebben geproduceerd op basis waarvan de AFM overstag was gegaan. Dat stuk zou een verklaring van een derde zijn, die afstand van zijn rechten zou hebben gedaan. Alle uitspraken van de AFM liggen vast op geluidsdrager.

Alternatieve feiten

Die derde ontkent het bestaan van het stuk en eist het bij de AFM op. En er blijkt inderdaad helemaal geen afstand van rechten te zijn gedaan. De AFM creëert kennelijk haar eigen ‘alternatieve feiten’.

In ‘De Wereld draait door’ van maandag 23 januari 2017 leek VVD-er Klaas Dijkhoff het gebruik van ‘alternatieve feiten’ af te keuren, maar hij voegde daar realistisch aan toe: “het werkt wel” en “het lijkt te lonen”.1 Alternatieve feiten zijn en blijven leugens, meldde de NRC.2

AFM-beleid

De kwestie van deze door de AFM goedgekeurde commissaris kent nog een vervolg. De AFM wil in een persoonlijk onderhoud bij de AFM, onder leiding van de toenmalig General Counsel, een toelichting geven. Heel bijzonder. Maar met dit charmeoffensief wordt getracht begrip te kweken voor het AFM-optreden. Naast de betreffende senior-toezichthouder is de statuur van de aanwezigen indrukkend en ook Juridische Zaken schuift aan. Als oplossing wordt de senior AFM-toezichthouder van het dossier afgehaald en komt er een andere toezichthouder. De AFM laat voorts weten dat zij een ‘prioriteringsbeleid’ voert, inhoudende dat gedane zaken in het algemeen geen keer nemen, tenzij er een nieuwe toetsingsaanvraag voor de betreffende persoon zou komen.

Klachtenprocedure

Een maand later blijkt dat er een nieuwe toetsingsaanvraag voor dezelfde persoon is gedaan. Deze keer zou goedkeuring dus uit moeten blijven. Maar nee, de persoon wordt opnieuw goedgekeurd. Bij de AFM blijkt vervolgens niemand te weten wie deze tweede goedkeuring gegeven heeft. De nieuw benoemde toezichthouder, die gewoon aanwezig was, geeft per mail aan enige tijd haar post niet gelezen te hebben. Er volgt een klachtenprocedure tegen de AFM. En dan gebeurt er wat opmerkelijks. De senior AFM-toezichthouder van de eerste goedkeuring blijkt na een jarenlang dienstverband plotseling vertrokken bij de AFM.

Nog meer alternatieve feiten

Maar daarmee is de klachtenprocedure nog niet van de baan. De AFM heeft bewijs nodig voor in de klachtenprocedure en pakt dat als volgt aan. Rond zijn vertrekdatum verhoort de AFM de senior toezichthouder een tweetal keer en maakt daarvan in samenspraak met hem een zakelijk weergegeven verklaring. Volgens de opgestelde verklaring zou de dan voormalig senior toezichthouder opeens hele andere dingen gezegd hebben dan hij heeft gezegd en bewijsbaar vastligt op geluidsdrager. De AFM grijpt kennelijk weer naar ‘alternatieve feiten’.

Strafaangifte tegen de AFM

Er volgt een strafaangifte wegens valsheid in geschrift. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de AFM strafrechtelijke immuniteit geniet omdat zij bezig zou zijn geweest met haar toezichtstaak.3 Het OM miskent daarbij dat de AFM in een tegen haar lopende klachtenprocedure uiteraard juist niet met haar toezichtstaak bezig is. Het gerechtshof Den Haag besluit dat het OM in de herkansing mag. Bij beschikking wordt bepaald dat het OM een nadere motivering dient aan te leveren alvorens er een zitting gepland gaat worden. Acht maanden en drie AG’s (advocaten generaal) verder heeft het OM een nadere motivering klaar.

Het geheugen van de AFM

Wanneer afgelegde en op schrift gezette verklaringen niet kloppen met wat gezegd is dan komt dat volgens het OM omdat de senior AFM-toezichthouder heeft verklaard hoe hij het zich herinnert en heeft ervaren. In een verhoor iets anders verklaren dan wat gezegd is en dat op schrift zetten betekent volgens het OM niet dat een valse verklaring wordt opgesteld. Dat in een geluidsopname vastligt wat werkelijk gezegd is, lijkt niet van belang. De AFM zou volgens het OM niet de opzet hebben gehad om een door haar gewenste verklaring te creëren.

Ali B. en de hoofdredacteur NOS over alternatieve feiten

Feitelijk zegt het OM dat valsheid in geschift niet voorkomt. Als je verklaring niet klopt dan heeft je geheugen je in de steek gelaten. Of je hebt je gewoon vergist. Of je denkt dat het zo in elkaar zit. Het lijkt op wat Marcel Gelauff, hoofdredacteur van het NOS journaal, in ‘De wereld draait door’ verkondigde met betrekking tot ‘alternatieve feiten’. Voormalig hoogleraar journalistiek Jeroen Smit maakte zich er druk om. Ali B. ook. En Ali B. maakte de juiste vertaalslag voor het grote publiek met zijn opmerking “Dan kun je dus in principe nooit meer zeggen dat iemand liegt”. Iemand kan dus nooit liegen omdat we niet weten wat er in zijn hoofd omgaat.

Gevolgen van alternatieve feiten van de AFM

Wat waren de gevolgen van de alternatieve feiten in de genoemde klachtenprocedure? De geluidsopnames ten spijt vond de AFM, met een beroep op de door haarzelf opgestelde verklaring, dat de klacht ongegrond was. De AFM vond dat zij zorgvuldig te werk was gegaan. De top van juridische zaken van de AFM had zich immers beziggehouden met het organiseren van meerdere verhoren en het opstellen van de verklaring. Binnenkort is de zitting van gerechtshof. Deze vindt plaats achter gesloten deuren, tenzij toestemming wordt gegeven dat deze zitting door derden mag worden bijgewoond.

