Actieve rol voor adviseur

Onder consumenten neemt de belangstelling om te beleggen toe. Tegelijkertijd wil de Nederlander een forse buffer houden op zijn spaarrekening. Als de klant belegt, wordt een actieve rol van de adviseur verwacht. Aldus blijkt uit de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK in opdracht van Legal & General.

Onderzoek

In de periode van 6 januari tot 16 januari 2017 heeft onderzoeksbureau GfK in opdracht van Legal & General een onderzoek uitgevoerd over sparen en beleggen onder een representatief aantal consumenten

Consument wil stevige buffer

Op dit moment geeft 31% van de consumenten aan over drie of meer maandsalarissen te willen beschikken als buffer op de spaarrekening 43% wil zes of meer maandsalarissen achter de hand hebben via een spaarrekening.

Met leeftijd stijgt percentage beleggers

Gemiddeld geeft 53% van de consumenten aan ook te beleggen. Het aantal beleggers verschilt echter sterk per leeftijdscategorie. In de leeftijdscategorie 30-39 jaar belegt slechts 25% van de respondenten, terwijl dit in de categorie 50 tot 65 jaar 65% is. Opvallend is verder, dat mannen beduidend vaker aangeven te beleggen (gemiddeld 58%) dan vrouwen (gemiddeld 32%).

Actieve rol van adviseur verwacht

76% van de respondenten die een financieel adviseur heeft geraadpleegd, geeft aan dat deze adviseur in zijn advisering voor de consument sparen en beleggen heeft vergeleken. Wordt gekozen voor beleggen dan verwacht 61% van de respondenten dat de adviseur actief en uit eigen beweging een concreet voorstel doet voor verbetering, indien het behaalde rendement achterblijft bij de eerder geformuleerde verwachtingen.

Optimisme over koersontwikkeling

35% van de consumenten verwacht dat de AEX index eind 2017 met 5% of meer zal zijn gestegen ten opzichte van eind 2016. 33% verwacht een stijging van tussen de 3% en 5% Een daling van meer dan 5% wordt verwacht door 9,5% van de respondenten. (Bron: AEX)

Inzicht belangrijk

“Uit de resultaten van onderzoeken en uit gesprekken met klantpanels komt steeds nadrukkelijker de behoefte van klanten aan een persoonlijk, financieel overzicht naar voren. Veel consumenten hebben geen goed overzicht voeren zelf geen regie bij de keuzes die bij het opbouwen van vermogen aan de orde zijn.

De financieel adviseur die deze regiefunctie uitoefent, heeft voor veel consumenten een belangrijke meerwaarde. In zijn algemeenheid is het goed, als er bij opleidingen meer aandacht gaat komen voor de specifieke rol die de adviseur heeft bij het adviseren rondom beleggen”, aldus Theo Krins, manager Vermogensadvies Legal & General”.

Inhaalslag kennis beleggen noodzakelijk

“Voor vermogensopbouw die verder gaat dan de gewenste buffer die prima met spaargeld kan worden opgebouwd, kan de consument niet buiten beleggen, meent Theo Krins. Realistische doelstellingen rondom doelkapitaal bij pensioen zijn alleen maar haalbaar, indien voor een deel van de opbouw gebruik wordt gemaakt van beleggingen.”