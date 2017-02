Jaarbericht van Binckbank

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door een negatieve ontwikkeling in de inkomsten als gevolg van moeilijke marktomstandigheden. In 2016 verrichtten de klanten 7,7 miljoen transacties (FY15: 9,3 miljoen transacties), dat is 1,6 miljoen transacties (-17%) minder dan vorig jaar. In een sterk competitieve omgeving en een moeilijk beursklimaat daalden de transactieaantallen in Nederland, België en Frankrijk met respectievelijk 15%, 30% en 24%.

In België heeft de begin 2016 ingevoerde speculatietaks een negatieve invloed gehad op het aantal transacties. In het vierde kwartaal van 2016 is er over de hele linie echter weer een toename van de aantallen transacties van onze klanten te zien en zijn de netto provisiebaten ten opzichte van de voorgaande 3 kwartalen gestegen. Het aantal transacties in het vierde kwartaal steeg met 13% naar bijna 2,0 miljoen transacties en de gemiddelde opbrengst per transactie steeg met ruim 8% naar € 11,09.

In het vierde kwartaal heeft Euronext het Best of Book aanbod uitgebreid tot meer dan 550 fondsen. Particuliere beleggers krijgen hiermee via BinckBank verdere mogelijkheden voor een optimale transactieprijs voor hun handel in aandelen. Tot aan december 2016 werd voor klanten een voordeel van ruim € 5 miljoen* behaald bij de uitvoering van aandelenorders via Binck en Alex. Met de uitbreiding van Best of Book zal dat behaalde voordeel voor de particuliere belegger in 2017 naar verwachting verder toenemen.

Het geadministreerde vermogen bij Zelfstandig Vermogensbeheer groeit en is stabiel van aard. In 2016 nam het geadministreerd vermogen in Nederland toe met bijna € 1 miljard tot € 7,4 miljard. De effectengiro mag zich verheugen in een toenemende populariteit en is intussen door 14 vermogensbeheerders in gebruik genomen.

Alex Vermogensbeheer had in 2016 te maken met uitstroom van klantgelden. Het beheerde vermogen voor Alex Vermogensbeheer is in 2016 gedaald tot 1,3 miljard. In 2014 hebben verschillende klanten van Alex Vermogensbeheer klachten geuit over de informatievoorziening door Alex Vermogensbeheer gedurende de periode van 8 september 2012 tot en met 26 augustus 2014, waaronder het waarschuwen voor het risico van marktomstandigheden die zich voordeden in 2014. BinckBank heeft met de VEB en Vermogensmonitor, ten behoeve van leden en cliënten, overeenstemming bereikt over de afhandeling van deze klachten. De VEB en Vermogensmonitor worden in de gelegenheid gesteld een tegemoetkoming te bieden aan klanten die hebben geklaagd en die aan bepaalde criteria voldoen. Dit betekent overigens niet dat Alex Vermogensbeheer enige vorm van schuld of aansprakelijkheid erkent. De bereikte overeenstemming draagt negatief bij aan het resultaat van BinckBank voor 2016 voor een bedrag van € 2,75 miljoen.

In het afgelopen jaar is volop progressie geboekt met de optimalisatie van het Europese basisplatform. Alle retailactiviteiten vinden nu plaats op één en hetzelfde platform, waardoor de implementatie over alle landen van nieuwe en aangepaste producten sneller kan worden gerealiseerd. Het merendeel van onze websites is overgeschakeld naar een uniform platform met een betere gebruikersbeleving voor de verschillende kanalen. Ook zijn er goede stappen gemaakt met de verbetering van het online intakeproces, waardoor nieuwe klanten sneller een rekening kunnen openen. Het online intakeproces wordt in de toekomst nog verder aangepast zodat het de uitoefening van onze rol als navigator optimaal gaat ondersteunen. Met het oog op de invulling van nieuwe producten en diensten in het strategisch productraamwerk (9-grid) is dit een randvoorwaarde voor het slagen van de strategische transformatie.

Vooruitzichten 2017

Voortgang strategie

De strategische transformatie van BinckBank bestaat uit drie fasen. De eerste fase Rethink Binck, die is afgerond in 2015, betrof het identificeren van groeimogelijkheden voor de komende jaren. In 2016 en 2017 ligt de focus op de tweede fase: Redesign Binck. Redesign Binck betreft het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten gericht op de geïdentificeerde kansen in de markt. De derde fase betreft Relaunch Binck. In deze laatste fase (vanaf 2018) moeten de nieuwe producten en diensten op een positieve manier gaan bijdragen aan de resultaten teneinde de beoogde nieuwe groeifase te realiseren.

Financiële toekomstverwachting 2017

Het resultaat van BinckBank is sterk afhankelijk van de activiteit van haar klanten op de beurs. De volatiliteit en richting van de beurs zijn hierbij sterk bepalende factoren. Deze laten zich niet voorspellen en om die reden geeft BinckBank geen concrete toekomstverwachting af.

Lees hier het gehele jaarbericht