De Participatiewet en Wet banenafspraak is voor werkgevers vereenvoudigd

De Participatiewet en Wet banenafspraak is op enkele punten voor werkgevers verder vereenvoudigd. Dat was nodig omdat na het in werking treden van de Participatiewet in 2015 de minister door gemeenten en werkgevers was gewezen op enkele knelpunten.

Praktijkroute

Of mensen behoren tot de doelgroep voor de banenafspraak wordt beoordeeld door UWV. Per 1 januari 2017 is een extra toegang tot het doelgroepregister toegevoegd: de praktijkroute. De praktijkroute houdt in dat mensen, van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardebepaling is vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben onder het wettelijk minimumloon, zonder beoordeling door het UWV tot de doelgroep worden toegelaten. Vanaf dat moment kan de werkgever ook een beroep doen op de mobiliteitsbonus en de no-riskpolis. De loonwaarde wordt vastgesteld door de gemeente.

Berekening loonkostensubsidie

Een belangrijke aanpassing betreft het functieloon dat niet langer als maat wordt genomen voor de berekening van de loonwaarde. Door de wijziging wordt de hoogte van de loonkostensubsidie berekend op basis van het wettelijk minimumloon en de evenredige arbeidsprestatie die op de werkplek wordt vastgesteld.In de praktijk betekent deze wijziging dat in een aantal gevallen een hogere loonkostensubsidie kan worden verstrekt.

Forfaitaire regeling

Op grond van de maatregel kunnen gemeenten tijdens maximaal de eerste 6 maanden van een dienstbetrekking een forfaitaire loonkostensubsidie verstrekken van 50 procent van het wettelijk minimumloon. In deze situatie wordt de bepaling van de feitelijke loonwaarde uitgesteld tot een later moment, doch binnen 6 maanden.

Loonkostensubsidie ook voor schoolverlaters

Met ingang van 1 februari 2017 kunnen gemeenten eveneens loonkostensubsidie inzetten voor schoolverlaters afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO. Om daarvoor in aanmerking te komen dient de schoolverlater binnen 6 maanden na het verlaten van het genoemde onderwijs bij een werkgever zijn gaan werken.

2000 euro mobiliteitsbonus

Werkgevers kunnen een beroep doen op een uniforme premiekorting (mobiliteitsbonus) voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. De bonus bedraagt 2.000 euro per jaar, voor maximaal 3 jaar. Voortaan geldt deze regeling ook voor mensen met scholingsbelemmeringen.

Uitbreiding No-risk

Voor werknemers die onder de doelgroep voor de banenafspraak vallen, geldt de no-risk polis voor de Ziektewet. Werkgevers krijgen bij ziekte een uitkering van UWV. De no-riskpolis wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig, terwijl dit 5 jaar was. De no-riskpolis van UWV komt voor werkgevers ook beschikbaar indien zij mensen in dienst nemen die niet in staat zijn om zonder begeleiding van een jobcoach het wettelijk minimum te verdienen. Vanaf 1 januari 2017 behoren deze mensen ook tot de doelgroep van de banenafspraak.