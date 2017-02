Innovatieve check van naam bij IBAN

Om hun klanten nog beter te bedienen, voeren Nederlandse banken in de loop van 2017 de IBAN-Naam Check in. Deze innovatieve dienst controleert bij internetbankieren en mobiel bankieren de naam van de begunstigde die door de klant wordt ingevoerd bij een overboeking. De check helpt bankklanten om zichzelf te beschermen tegen fraude met rekeningnummers en om verkeerde overboekingen te voorkomen.

Rabobank heeft de IBAN-Naam Check het afgelopen jaar ontwikkeld in het kader van een eigen innovatieprogramma. Na de invoering door de Rabobank zullen andere Nederlandse banken deze service ook aan hun klanten ter beschikking stellen.

Fraude en verkeerde overboekingen

Jaarlijks worden vele miljarden betalingen snel en probleemloos door de Nederlandse banken verwerkt. Soms gaat het toch fout, als gevolg van vergissingen van klanten. In 2016 hebben de Nederlandse banken onderzoek gedaan naar het aantal verkeerde overboekingen dat klanten bij hen melden en wat daarvan de oorzaken zijn, mede naar aanleiding van de Consumentenbond en media zoals AVTOTROS Opgelicht?!. Uit het onderzoek blijkt dat er ongeveer 1300 verkeerde overboekingen per maand worden gemeld. Driekwart daarvan is het gevolg van verouderde rekeningnummers en vergissingen bij het gebruik van het adresboek voor internetbankieren en mobiel bankieren. Verder is gebleken dat maandelijks meer dan 200 bankklanten een verkeerde overboeking als gevolg van fraude bij hun bank melden.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben de banken drie maatregelen afgesproken die ze al hebben ingevoerd of in de loop van 2017 zullen invoeren:

· Banken stoppen met het heruitgeven van IBAN-rekeningnummers van opgeheven bankrekeningen

· Banken sporen hun klanten aan om hun adresboeken voor internetbankieren en mobiel bankieren te controleren en op te schonen

· Banken voeren de IBAN-Naam Check in voor internetbankieren en mobiel bankieren

Al deze maatregelen helpen bankklanten om vergissingen en fraude bij overboekingen te voorkomen.

Zo werkt de IBAN-Naam Check

Wanneer een gebruiker in internetbankieren of mobiel bankieren bij een overboeking het IBAN en de naam van de begunstigde heeft ingevoerd, wordt de naam gecheckt vóórdat de overboeking wordt uitgevoerd. Wanneer bij de check fouten worden ontdekt, krijgt de gebruiker een waarschuwing:

· De ingevoerde naam wijkt iets af van de naam die bij het rekeningnummer bekend is. De naam die bekend is, wordt ter controle aan de gebruiker getoond.

· De ingevoerde naam wijkt sterk af van de naam die bij het rekeningnummer bekend is. De naam die bekend is, wordt niet getoond en de gebruiker wordt gewaarschuwd voor mogelijke vergissingen of fraude.

De klant blijft zelf verantwoordelijk voor wat hij met de waarschuwing doet. Op grond van Europese afspraken is het IBAN leidend voor het uitvoeren van een overboeking. De naam speelt daarbij geen rol. Als de ingevoerde naam juist is, krijgt de gebruiker geen melding.

De IBAN-Naam Check werkt voorlopig alleen bij Nederlandse IBANs. Wanneer een (buitenlandse) IBAN niet kan worden gecontroleerd, krijgt de klant daar ook een melding van.

Slimme algoritmen en nieuwe technieken

Tegenwoordig kan met nieuwe technieken en slimme algoritmen de naam bij een rekeningnummer worden gecheckt, zonder dat dit vertraging oplevert in het betalingsverkeer en zonder dat de privacy van rekeninghouders in het geding is. De klant houdt zelf controle.

IBAN-Naam Check wordt automatisch actief

Rabobank zal de IBAN-Naam Check in het tweede kwartaal van 2017 invoeren. Andere banken volgen daarna. Klanten worden van tevoren door hun bank geïnformeerd wanneer de check wordt ingevoerd. De klant hoeft daar zelf niets voor te doen, het wordt vanzelf actief binnen internetbankieren en mobiel bankieren.