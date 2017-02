De Goudse introduceert nieuw Preventieabonnement

De Goudse heeft een nieuw Preventieabonnement voor zakelijke schadeverzekeringen geïntroduceerd, in samenwerking met beveiligingsspecialist Een Veilig Gevoel B.V. Hierbij hoeft de ondernemer geen grote investeringen te doen en niets te regelen. Hij betaalt één termijnbedrag, waarbij ook service en onderhoud zijn inbegrepen. Volgens De Goudse vormt het abonnement een belangrijk onderdeel van professioneel risicomanagement.

Zeven modules

De ondernemer heeft de keuze uit zeven modules:

- Brand- en vluchtveiligheid,

- Elektrische installatie,

- Inbraakpreventie,

- Mistgenerator,

- Bakwand en afzuiginstallatie,

- Camerabeveiliging,

- Smart Safe Service.

Nieuw is de module Mistgenerator. Zo’n generator zorgt ervoor dat een winkel of bedrijfsruimte binnen enkele seconden vol staat met onschadelijke mist. Zo kan een inbreker of overvaller niets meer zien. En wat hij niet kan zien, kan hij ook niet meenemen. Deze module is vooral interessant voor winkels die diefstalgevoelige producten verkopen, zoals een sportwinkel, slijterij, winkels met merkkleding en parfumerieën.

Een Veilig Gevoel

Een Veilig Gevoel is specialist op het gebied van beveiliging. Al meer dan 2500 ondernemers hebben de afgelopen jaren voor de diensten van deze partij gekozen.

Professioneel risicomanagement

Volgens De Goudse kan de adviseur zijn relaties nu nog beter helpen met professioneel risicomanagement. Dat gaat verder dan verzekeren, met name preventie speelt ook een belangrijke rol. Volgens de verzekeraar creëert de ondernemer met het Preventieabonnement een veilige situatie voor zichzelf, zijn klanten en zijn medewerkers en voldoet hij eenvoudig aan de eisen van bijvoorbeeld de Arbowet, overheid en verzekeraar.