World wide web grootste winkelcentrum Randstad

Inwoners van de Randstad besteden bijna 12% van hun totale uitgaven aan producten bij webwinkels. Het world wide web is daarmee het grootste winkelcentrum van de Randstad. Dat is één van de conclusies uit het 'Koopstromenonderzoek' van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland: "Winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor de lokale economie en voor de vitaliteit van dorps- en stadskernen. Deze actuele cijfers helpen ons, maar met name de gemeenten, om het detailhandelsbeleid te onderbouwen."

Met bijna 32.000 winkels is internet het grootste winkelgebied van Nederland. De bestedingen bij webwinkels zijn in vergelijking met 2011 bijna verdubbeld. Inwoners uit de Randstad besteden 11,9% van hun uitgaven aan producten bij webwinkels. Voor de dagelijkse boodschappen gaat het om 1,6% van de totale uitgaven. Dit was in 2011 nog 0,8%. Voor de niet-dagelijkse aankopen (zoals kleding, elektronica, etc.) groeide dit van 11% in 2011 naar 21,6% in 2016. Naar verwachting zet deze groei door aangezien vooral jongeren relatief veel online kopen.

Kleine en grote winkelcentra doen het goed

Consumenten zijn hun dagelijkse boodschappen dichterbij huis gaan doen. Hiervan profiteren vooral de kleinere winkelcentra. Ondanks de toenemende rol van webwinkels, versterkten ook de grootste centra in de grote steden hun positie voor de niet-dagelijkse aankopen. De middelgrote winkelcentra, tussen de 40.000 en 60.000 m² winkelvloeroppervlak in wijken en stadsdelen, hebben het het moeilijkst.

Winkelende toeristen in Amsterdam

In het Koopstromenonderzoek Randstad 2016 zijn voor het eerst toeristische bestedingen in het onderzoek meegenomen. Daarbij valt op dat de extra winkelbestedingen die het toerisme oplevert relatief beperkt zijn. Het toeristische bestedingssaldo (€ 1,1 miljard) staat gelijk aan 2,6% van het totale bestedingspotentieel van de Randstad. Amsterdam is in haar eentje goed voor ongeveer de helft van het totale toeristische bestedingssaldo (€ 580 miljoen). Hiermee is Amsterdam de absolute en uitzonderlijke topper in de Randstad.

Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Het Koopstromenonderzoek 2016 is uitgevoerd in opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het onderzoek biedt inzicht in het winkelgedrag binnen de drie Randstadprovincies. Het koopstromenonderzoek levert provincies en gemeenten waardevolle informatie voor hun detailhandelsbeleid- en visies. Ook marktpartijen kunnen met deze informatie hun voordeel doen. Aan het onderzoek hebben 100.000 huishoudens in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht meegewerkt. Het volledige rapport is te vinden op www.kso2016.nl.