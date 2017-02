Adfiz Prestatie Onderzoek Adviesflyer voor hele markt

De kwaliteit van een aanbieder is een belangrijk keuzecriterium in onafhankelijk financieel advies. Om dit makkelijk en voor de klant zichtbaar mee te nemen in de advisering heeft Adfiz de uitkomsten van het Adfiz Prestatie Onderzoek vertaald in Adviesflyers. Deze worden aan de hele markt ter beschikking gesteld.

Het doorlopende Adfiz Prestatie Onderzoek, uitgevoerd door Tevreden.nl, meet de kwaliteit van verschillende aanbieders. Deze uitkomsten zijn niet alleen relevant voor de branche, maar kunnen ook de waarde van onafhankelijk advies vergroten. De resultaten per productcategorie zijn daarom samengevat in praktische flyers die gebruikt kunnen worden in klantgesprekken. Hierin staat hoe verzekeraars volgens financieel adviseurs presteren in de categorieën:

• Bankspaarproducten (Particulieren)

• Lijfrenteproducten (Particulieren)

• Overlijdensrisicoverzekeringen (Particulieren)

• Schadeverzekeringen (Particulieren)

• Schadeverzekeringen (Zakelijk)

• Pensioenproducten (Zakelijk)

• Inkomensverzekeringen (Zakelijk)

Bekijk de adviesflyer op https://adfiz.tevreden.nl/resultaten/awards.

Eerder werd al bekend dat de reviews en ratings uit het onderzoek toegevoegd worden aan de productvergelijkers van Moneyview.

Naast het beknopte overzicht zijn de uitkomsten van het onderzoek ook verwerkt in een uitgebreide rapportage die verzekeraars bij Tevreden.nl kunnen bestellen. Deze rapportage geeft verzekeraars direct inzichten in de verbeterkansen in de kwaliteit van de dienstverlening.

Meedoen aan Adfiz Prestatie Onderzoek

De vernieuwde opzet van het Adfiz Prestatie Onderzoek geeft doorlopend inzicht in de ervaringen van adviseurs met de prestaties van aanbieders. Financieel adviseurs kunnen via https://adfiz.tevreden.nl/adviseurs het gehele jaar ervaringen delen en helpen de kwaliteit van verschillende aanbieders in kaart te brengen.