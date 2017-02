Univé steeds meer online in gesprek

Vanaf heden kunnen klanten van Univé de verzekeraar bereiken via videochat. Na succesvol gebruik van WhatsApp en een eerdere pilot met een chatbot, krijgen klanten nu ook de mogelijkheid om via videochat contact op te nemen met de klantenservice. De uitbreiding van de dienstverlening past bij de missie van Univé om de klantbeleving te versterken en haar hoge klanttevredenheid te behouden.

Innovatie van dienstverlening staat hierbij hoog in het vaandel. De komende zes maanden test Univé of videochat een toevoeging is voor de service naar haar klanten toe.

Door middel van videochat kunnen klanten op afspraak contact opnemen met de klantenservice van Univé en worden zij live met beeld te woord gestaan door opgeleide adviseurs. Joost Heideman, CEO bij Coöperatie Univé, licht toe: ''Wij blijven investeren in onze service door ons klantcontact continu te verbeteren. Klanten moeten immers zelf kunnen kiezen welk type dienstverlening op welk moment en via welk kanaal het beste bij hen past. Daarom bieden wij binnen onze omnichannel klantbediening de juiste combinatie van fysieke, regionale aanwezigheid en online, social of telefonische dienstverlening. Naast de verbeterde Univé App en WhatsApp-contact komen wij daarom nu ook met videochat voor een persoonlijk advies." De klantenservice via videochat is op werkdagen van 08.30 uur tot 21.00 uur beschikbaar, en op zaterdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Innovatie door technologie

Heideman vervolgt: "Videochat is geschikt voor uitgebreide adviesgesprekken, bijvoorbeeld voor het doorlichten van het complete verzekeringspakket of wanneer een verandering in de persoonlijke sfeer aanleiding is om de verzekeringen te herzien. De eerdere pilot met de chatbot richtte zich meer op eenvoudiger vragen, waarbij een adviseur op ieder moment de chat kon overnemen. "Bij het optimaliseren van onze dienstverlening en productenaanbod speelt technologie een sleutelrol. Univé blijft de komende jaren inzetten op het experimenteren met alle nieuwe media en technologische mogelijkheden die deze tijd ons biedt."

Pilot

Tijdens de pilot gaat Univé onderzoeken hoe klanten deze service ervaren. Welke onderwerpen wil men via videochat bespreken, hoe wordt het kanaal ervaren en leidt het tot herhalingsgebruik? Naar aanleiding van de uitkomsten beslist de verzekeraar over een half jaar of zij adviesgesprekken via videochat doorzet en mogelijk ook breder in de organisatie gaat aanbieden. De eerdere pilot met de chatbot heeft er toe geleid dat deze wordt opgenomen in de dienstverlening. Ook de WhatsApp service blijkt populair: 84% van de klanten geeft aan Univé opnieuw te benaderen via de dienst, die gemiddeld met een 9,4 is beoordeeld. Klanten gebruiken WhatsApp met name voor een wijziging van de verzekering of om een schade te melden.