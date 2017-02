Europa kan VS niet volgen

In de Verenigde Staten trekt de economische groei aan. Ook de inflatie loopt dankzij de plannen van nieuwe president Donald Trump weer op. Voor Europa is het lastig om de Trump-strategie te kopiëren. Het is tevens afwachten of het continent profiteert van de Amerikaanse opleving.

De plannen van Donald Trump om de belastingen te verlagen en investeringen in infrastructuur aan te moedigen zetten de economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten volop in de schijnwerpers. Voor Europa is het goed nieuws als de Amerikaanse economie op stoom komt. “Er is zeker een mogelijkheid dat de export van Europese bedrijven toeneemt als de opleving in de Verenigde Staten zich de komende tijd doorzet”, vertelt Robeco-hoofdeconoom Léon Cornelissen.

Importheffing

In de ogen van Cornelissen is het te vroeg om al optimistischer te worden over de Europese groeivooruitzichten: “In zijn toespraken vertelt Trump dat hij de productie-industrie in de Verenigde Staten zoveel mogelijk wil beschermen. Onlangs had hij het daarbij over een importheffing van 35 procent voor Duitse auto’s. Als hij die plannen daadwerkelijk doorvoert, gaan de positieve effecten van de Amerikaanse groei grotendeels voorbij aan Europese exportbedrijven.”

Voorbeeld volgen?

De stijging van de groei- en inflatievooruitzichten als gevolg van de plannen van Trump roept de vraag op waarom Europa dit voorbeeld niet volgt. Dit continent kampt al lange tijd met een zeer zwakke economische groei en met een extreem lage inflatie. Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), probeert de inflatieverwachtingen aan te wakkeren met een negatieve depositorente en het doorzetten van een programma waarbij tegenwoordig elke maand €60 mrd aan staatsobligaties en andere activa wordt opgekocht.

Verschillen tussen noord en zuid

De ECB-maatregelen hebben echter steeds minder effect en Draghi zou niets liever zien dan dat overheden zelf in actie komen om de economie te stimuleren. Voorlopig ontbreekt het hen echter aan de mogelijkheden of de wil om fiscale maatregelen te nemen. Zuid-Europese landen kampen met hoge staatsschulden. Hierdoor hebben ze geen ruimte voor belastingverlagingen of het opvoeren van infrastructuurinvesteringen. In het noorden van Europa ligt dat heel anders.

Liever begrotingsevenwicht dan groei-impuls

“De Duitse infrastructuur kan ook wel een likje verf gebruiken”, zegt Cornelissen: “Het land hecht echter meer waarde aan een evenwicht op de begroting dan aan het vrijmaken van middelen voor een economische stimulans waar ook andere Europese landen van zouden profiteren. Dat evenwicht op de begroting is voor een groot deel te danken aan de extreem lage rente van de ECB en aan het overschot op de lopende rekening. Zolang landen als Duitsland en Nederland vasthouden aan het huidige beleid, wordt de economie van Zuid-Europese landen afgeknepen en blijven de onevenwichtigheden binnen het continent bestaan. De groeivooruitzichten voor Europa halen het dan ook niet bij die voor de Verenigde Staten.”

