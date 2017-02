Geldvoorelkaar.nl heeft als eerste Nederlandse crowdfundingplatform de grens van 100 miljoen euro aan financiering doorbroken. Vanaf 2011 zijn via Geldvoorelkaar.nl 1.140 projecten gefinancierd voor MKB ondernemers en particulieren. De 100 miljoen euro financiering is te danken aan duizenden investeerders die met ruim 122.000 investeringen de projecten tot stand lieten komen.

Steeds meer MKB ondernemers uit allerlei sectoren, van transport tot vastgoed, zetten crowdfunding in als financierings- én marketinginstrument. De omvang van de projecten op Geldvoorelkaar.nl varieert van € 5.000,- tot € 1.000.000,- en meer. Investeerders zijn in de gelegenheid om vanaf € 100,- in een project te investeren. Inmiddels is crowdfunding niet meer weg te denken als financieringsvorm. In 2016 bedroeg de totale marktomvang in Nederland 170 miljoen euro, waarbij een groei werd gerealiseerd van 33% t.o.v. 2015.

Martijn van Schelven, directeur en medeoprichter Geldvoorelkaar.nl : 'Wij zijn ontzettend trots op het behalen van deze mijlpaal. Met crowdfunding dragen investeerders op laagdrempelige wijze bij aan de financiering van MKB Nederland. Ondernemingen kunnen weer groeien en vormen hiermee een belangrijk aandeel in het creëren van werkgelegenheid. Onze dank gaat uit naar alle investeerders, ondernemers en intermediairs die dit mogelijk hebben gemaakt'.

Het passeren van de grens van 100 miljoen euro is een belangrijke mijlpaal. Onze focus voor 2017 ligt op het bieden van maatwerkoplossingen aan MKB ondernemers, transparantie inzake rendement en het blijven bieden van aantrekkelijke proposities aan onze investeerders.

Geldvoorelkaar.nl is het grootste crowdfundingplatform in Nederland en beschikt over een AFM vergunning.

www.geldvoorelkaar.nl