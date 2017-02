Nu doorpakken op flexibele AOW

In een eerste reactie laat ANBO weten de ideeën van PvdA-lijsttrekker Asscher op punten positief te vinden. Zo is directeur-bestuurder Liane den Haan van de belangenbehartiger voor senioren te spreken over het voorstel voor flexibele AOW: "En dan met name over het feit dat je ook eerder dan 67 jaar en 3 maanden kunt stoppen." Veel partijen zijn zoals zij het noemt "voor een halve flexibele AOW. Hierbij kun je alleen later, maar niet eerder kunt stoppen. Je moet zowel eerder als later kunnen stoppen."

Geen voorstander generieke AOW-verhoging

Den Haan vervolgt: "Wij zijn echter geen voorstander van een generieke verhoging van de AOW. Het lijkt een sympathiek plan waar je niet op tegen kunt zijn, maar één tientje per maand erbij kan grote gevolgen voor gepensioneerden hebben. Zo kunnen zij hun recht op hun huur- en zorgtoeslag verliezen, omdat ze net teveel inkomen hebben. Maar ook belastingvoordeel, zoals de ouderenkorting kunnen ze mislopen. Wij zijn blij dat Asscher voor koopkrachtreparatie van gepensioneerden gaat. Maar laten we goed kijken naar de gevolgen zodat mensen niet alsnog van de regen in de drup komen. Uiteraard denkt ANBO hier graag over mee."

ANBO is benieuwd naar het hele plan en de CBS-doorrekeningen dat donderdag gepresenteerd wordt.