Wiebes schrapt tijdklemmen kapitaalverzekeringen

De tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) komen met ingang van 1 april 2017 te vervallen. Vanaf die datum hoeft bij opname van het opgebouwde vermogen geen belasting meer te worden betaald wanneer korter dan 15 of 20 jaar (afhankelijk van het product) premie is betaald.

De maatregel blijkt uit een brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën op 8 februari aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Daarin informeert hij de Kamerleden over zijn voornemen een koninklijk besluit uit te vaardigen om de tijdklemmen te laten vervallen.

Aanleiding is het in november 2016 ingediende amendement tijdens de behandeling van het Belastingplan en de overige fiscale maatregelen. Het doel van het amendement (stimuleren van aflossing van eigenwoningschuld) kon op brede sympathie in de Kamer rekenen. Het Verbond heeft Kamerleden, ambtenaren en toezichthouders er bij herhaling op gewezen dat het amendement in veruit de meeste gevallen onverstandig kan uitpakken voor consumenten. Bovendien is het per amendement wijzigen van de wet - zonder nader onderzoek – in de ogen van het Verbond niet prudent. Daarop is de inwerkingtreding van deze wetswijziging afhankelijk gemaakt van een uitvoeringstoets van DNB.

Afgeleide effecten

DNB verwacht dat de impact op de solvabiliteit van verzekeraars gering zal zijn. DNB, AFM en het ministerie verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen niet tot massale afkoop van deze polissen leidt. De financiële prikkel voor consumenten om hun polis af te kopen is volgens hun inschatting veelal negatief. Het Verbond heeft steeds aangegeven dat desondanks niet is uit te sluiten dat consumenten op andere gronden besluiten hun KEW, SEW of BEW te beëindigen. De tussentijdse wijziging van de fiscale regels brengt bovendien onzekerheid met zich mee. Dit leidt er toe dat in mindere mate kapitaal voor een lange periode illiquide kan worden belegd. Dat kan negatief uitpakken voor de rol die verzekeraars spelen als langetermijninvesteerder in de Nederlandse economie.

Onafhankelijk advies

Nu de tijdklemmen toch vervallen, is het volgens het Verbond van groot belang te voorkomen dat consumenten financiële beslissingen nemen die nadelig voor hen uitpakken. Daarom pleit het Verbond – naast een goede informatievoorziening bij afkoop – voor het inwinnen van onafhankelijk financieel advies in dit soort situaties. Het Verbond adviseert verzekeraars hun klanten hierop te wijzen.