PE 2017-2019 Wist-je-datjes

Na een periode van relatieve rust naderen we nu de datum waarop de nieuwe PE-periode van start gaat. Vanaf 1-4-2017 kan weer PE-examen gedaan worden. De periode duurt tot 1-4-2019. Twee jaar de tijd dus om jouw hagelnieuwe Wft-diploma geldig te houden. Bij Lindenhaeghe houden we je op de hoogte van de actualiteiten rondom PE.

- De nieuwe PE-periode die op 1-4-2017 van start gaat

- Deze PE-periode twee jaar duurt

- Alle PE-periodes daarna drie jaar duren

- De start- en einddatum (1-4-2017 tot 1-4-2019) voor iedereen gelijk is, ongeacht wanneer het initiële Wft-diploma gehaald is

- Er jaarlijks op 1-4 nieuwe actualiteiten aan de examens worden toegevoegd, voor het eerst op 1-4-2018

- Deze actualiteiten ‘toetstermen’ heten

- De nieuwe PE-examens bestaan uit vragen met betrekking tot kennis, vaardigheden en competenties

- Er bij PE dus geen vragen meer worden gesteld over ‘professioneel gedrag’

- Iedereen die een initieel Wft-diploma heeft gehaald vóór 1-4-2017 PE-examen moet doen in de komende periode

- Behalve wanneer je na 1-4-2017 het betreffende ‘topdiploma’ binnen de beroepskwalificatie haalt

- Examinering PE gebeurt op beroepskwalificatieniveau (waarbij topmodule leidend is)Je bijvoorbeeld geen PE Vermogen hoeft te doen als je PE Hypothecair krediet doet na 1-4-2017

- PE Consumptief krediet geen onderdeel meer is van PE Hypothecair krediet

- De PE-examens Vermogen, Pensioen en Hypothecair krediet 75 minuten in plaats van 60 minuten duren

- De opzet van de vragen (alleen gesloten vragen) niet wijzigt