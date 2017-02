1 op de 5 Nederlanders heeft geen geld om te scheiden

Morgen is het Valentijnsdag en gaan veel mensen op zoek naar een nieuwe liefde. In veel huishoudens is de romantiek juist ver te zoeken en willen ze het liefst van de huidige partner af. Geldproblemen zorgen er voor dat men het zich niet kan veroorloven om te scheiden of alleen verder te gaan, zo zegt 20%. Ook de relaties met familie en vrienden staan soms onder druk omdat er geld van hen geleend wordt om rond te komen.

In het algemeen kan ruim een kwart van de Nederlanders rekeningen niet op tijd betalen, simpelweg omdat ze het geld er niet voor hebben. De helft van de Nederlanders geeft aan wel eens zijn rekeningen niet te kunnen betalen.

Intrum Justitia deed onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders als onderdeel van het European Consumer Payment Report.

Relaties onder druk

De economie trekt aan, maar veel mensen voelen het nog niet. Gevraagd naar hun toekomstperspectief denkt slechts een derde dat zowel de economie als de eigen financiële situatie zal verbeteren. Dit zet relaties met kinderen, familie en vrienden onder druk. Zo verwacht 32% hun kinderen langer financieel te moeten ondersteunen nadat ze het huis uit zijn en 20% geeft aan dat hun kinderen niet zo snel het huis uit kunnen als ze zouden willen. 16% van de ondervraagden geeft zelfs aan minimaal één keer weer bij de ouders te hebben moeten intrekken vanwege hun financiën.

Lenen bij familie en vrienden

Ook de relaties met familie en vrienden worden door financiële problemen complexer. 41% leent van familie en 22% van vrienden om rond te kunnen komen. Gemiddeld wordt bijna € 1900 geleend om rekeningen te kunnen betalen.

Rick Terra, directeur van Intrum Justitia maakt zich zorgen over dit leengedrag: "Lenen bij bekenden en zeker bij familie voelt veilig. Maar het legt ook extra spanning op een relatie. Zet afspraken goed en duidelijk op papier, zo voorkom je onduidelijkheden en misverstanden en hou je de goede band in stand."