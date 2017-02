Tekort aan vakmensen houdt nog jaren aan

Werkgevers kampen weer vaker met moeilijk vervulbare vacatures. Uit onderzoek van UWV blijkt dat de meeste knelpunten op de arbeidsmarkt zich voordoen in de techniek en ICT. Ook in de zorg, de bouw, het onderwijs en in specifieke niches op middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroepsniveau zijn vacatures lastig in te vullen.

UWV verwacht dat door de economische groei, de vergrijzing en onvoldoende instroom uit het onderwijs de personeelsschaarste in genoemde sectoren de komende jaren zal aanhouden.

Al enige jaren is de krapte op de arbeidsmarkt vooral te zien in de techniek en de ICT. Het gaat om een groot aantal technische beroepen, zoals onderhoudsmonteur, elektricien, loodgieter, ontwerper-constructeur, CNC-verspaner en werkvoorbereider-calculator. In de ICT is er een grote behoefte aan programmeurs voor specifieke programmeertalen (dot.net, java) en systeemanalisten en –ontwikkelaars. De al eerder voorspelde krapte in de bouw doet zich ook gelden. Mede door de aantrekkende woningmarkt is er steeds meer vraag naar vakmensen, zoals metselaars en timmermannen.

Ook in specifieke functies in het financieel-economische segment, het onderwijs, de transportsector, de horeca en de groenvoorziening ziet UWV een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel. Het gaat dan bijvoorbeeld om accountants, docenten exacte vakken, vrachtwagenchauffeurs, restaurantkoks en hoveniers.

Zorg

De afgelopen jaren zijn er met name op de lagere beroepsniveaus veel banen verdwenen in de zorg, zoals voor helpenden in de thuiszorg. Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt in de zorg weer aantrekt. Als gevolg hiervan hebben werkgevers problemen om voldoende verpleegkundigen te vinden. Daarnaast is er een tekort ontstaan aan verzorgenden-IG. Voor beide functies is een opleiding op middelbaar niveau vereist.

Kansen voor werkzoekenden

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden meer kansen op werk. Voorwaarde is wel dat zij kunnen voldoen aan de eisen die werkgevers op dit moment stellen. Om-, her- of bijscholing is dan vaak noodzakelijk. Een voorbeeld van bijscholing is een publiek-private samenwerking tussen UWV, Microsoft en andere ICT-partijen en -opleiders, waarbij zij werkzoekende ICT'ers laten zien in welke richtingen ze met extra scholing hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. De partijen verwachten op 10 maart, tijdens het event Talent4ICT, 150 werkzoekenden met een uitkering scholing aan te kunnen bieden.

Over het rapport

Door zicht te bieden op waar krapte heerst, wil UWV de mismatch op de arbeidsmarkt verkleinen en werkzoekenden stimuleren zich in kansrijke richtingen te laten (om-, her- of bij)scholen. Een compleet overzicht van kansrijke beroepen is te vinden op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie