Hartenkreet Vereniging Eigen Huis

De oproep die Vereniging Eigen Huis aan de Tweede Kamer doet over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw is hartgrondig en kort: doe het niet! Het doordrukken van het nieuwe stelsel leidt naar de stellige verwachting van Vereniging Eigen Huis tot grote nadelen voor de bouwconsument.

Die gaat meer betalen voor zijn nieuwbouwhuis terwijl de kwaliteit minder geborgd wordt. Ervaringen opgedaan met pilotprojecten zijn dermate desastreus, dat niet alleen de bouwkwaliteit, maar ook de wetgevingskwaliteit in het geding is.

Donderdag 16 februari praat de Tweede Kamer opnieuw over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging. In het voorgestelde wetsvoorstel wordt het toezicht op de bouwkwaliteit van nieuwbouw niet langer aan de overheid maar aan private partijen overgelaten.

Kijk naar de brokken die het nu al oplevert

Experimenten met dit nieuwe stelsel zijn tot nu toe mislukt. In Den Haag waren de ervaringen dusdanig slecht, dat wethouder Wijsmuller, blijkens zijn brief aan de gemeenteraad van 17 januari, zelfs juridisch advies heeft ingewonnen om de pilot daar per direct te kunnen stoppen.

Laat de wal het schip niet keren

Verantwoorde invoering van zo'n grote stelselwijziging is volgens Vereniging Eigen Huis alleen denkbaar als eerst uit goed verlopen experimenten blijkt dat van alle fouten en onvolkomenheden daadwerkelijk is geleerd. Eerder is in de Kamer al gesuggereerd dat "de wal het schip maar moet keren". Directeur belangenbehartiging Rob Mulder: "Dat is toch ongehoord! In de praktijk springen alle seinen op rood. Wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen dat de Tweede Kamer werkelijk van mening is dat het verantwoord en zorgvuldig zou zijn om de stelselwijziging maar gewoon over Nederland uit te rollen ten koste van de bouwconsument en zijn woning."

Knip het wetsvoorstel in twee├źn

Vereniging Eigen Huis heeft op 18 januari al gepleit voor een knip in het wetsvoorstel. Het toezichtsysteem met private kwaliteitsborgers zou moeten worden uitgesteld totdat het aantoonbaar werkt. Het wetsvoorstel regelt echter ook dat aannemers veel makkelijker door consumenten aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die ze maken. Bovendien wordt de toetsing aan de bouwregels uitgebreid naar wat er daadwerkelijk gebouwd is. Deze onderdelen verdienen snelle invoering, omdat daarmee de positie van de consument direct verbetert.

Bron: http://www.eigenhuis.nl