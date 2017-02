Betaal niet voor ongeldige abonnementen op kortingssites

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontvangt via ConsuWijzer opvallend veel meldingen over agressieve telefonische verkoop van abonnementen op online kortingsdiensten. Omdat de ACM ziet dat steeds nieuwe bedrijven deze praktijk toepassen waarschuwt zij consumenten. Zij hoeven niet te betalen als het abonnement telefonisch is afgesloten.

Pas nadat de consument schriftelijk heeft ingestemd met het aanbod is er sprake is van een geldige overeenkomst. De ACM ziet dat de bedrijven die deze diensten aanbieden consumenten onder druk zetten om wel te betalen. Door niet te betalen dragen consumenten bij aan het stoppen van deze ongewenste praktijken.

Waarom hoeven consumenten niet te betalen?

Consumenten worden telefonisch benaderd om een abonnement af te sluiten op een online kortings- of cashbackdienst. Zij krijgen dan toegang tot een website waar zij gebruik kunnen maken van aanbiedingen of waar zij via aankopen punten kunnen sparen die later verzilverd worden. Er zijn regels die consumenten beschermen zodat zij niet ongewild aan een overeenkomst vast zitten als zij gebeld worden met een aanbod, bijvoorbeeld:

Als het bedrijf telefonisch een dergelijk abonnement verkoopt, dan moet hij het aanbod eerst schriftelijk toesturen. Pas als de consument schriftelijk heeft ingestemd is er sprake van een overeenkomst. Schriftelijk instemmen houdt in dat de consument zijn handtekening op het aanbod zet of een email of brief stuurt waarin hij verklaart dat hij ermee akkoord is. Zonder handtekening is de overeenkomst niet geldig. De consument hoeft dan niet te betalen. Dit is het zogenaamde ‘schriftelijkheidsvereiste’.Ook als de betaling in één keer wordt voldaan geldt het schriftelijkheidsvereiste. Het gaat nog steeds om een dienst voor langere tijd. Bij het afsluiten van zo’n dienst geldt het schriftelijkheidsvereiste.Het maken van een geluidsopname aan het einde van het telefoongesprek (de ‘voicelog’) is geen schriftelijke instemming.Naast het feit dat de consument schriftelijk moet instemmen, moet de verkoper duidelijk zijn over zijn aanbod, de kosten en de voorwaarden (bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst, de opzegtermijn en de bedenktijd).

Wat kunnen consumenten doen?

Consumenten die niet schriftelijk hebben ingestemd met een abonnement op een online kortingsdienst hoeven niet te betalen. Ook niet als ze incassobrieven krijgen of een incassobureau dreigt met dagvaarding of hoge kosten. Consumenten die hiermee te maken hebben, vinden meer informatie op ConsuWijzer.nl .

De ACM houdt toezicht op bedrijven die zich niet aan deze regels houden. De ACM is eerder opgetreden tegen een aantal bedrijven die deze online diensten aanbieden. Deze bedrijven zijn vervolgens met hun praktijken gestopt. De toezichthouder ziet echter steeds weer nieuwe bedrijven verschijnen die deze praktijken toepassen. Daarom is het belangrijk dat consumenten hun rechten kennen en weten wat ze kunnen doen. Anderzijds blijft de ACM zich als toezichthouder inzetten om het probleem aan te pakken.