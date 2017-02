Aantal faillissementen nog steeds onnodig hoog

Het aantal faillissementen mag dan in 2016 het laagste zijn geweest sinds 2009, nog steeds gaan in Nederland veel bedrijven onnodig failliet. Als ondernemers in nood tijdig professionele ondersteuning zoeken, kunnen veel bedrijven gered worden en hoeven schuldeisers niet naar hun geld te fluiten.

Dat stelt Michèl Tigelaar van MFT Consultancy naar aanleiding van de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat meldde in januari dat in 2016 in totaal 4396 bedrijven en instellingen failliet zijn gegaan. Dat is 17 procent minder dan in 2015 en het laagste aantal sinds 2009. Na een stijging in november daalde het aantal in december weer.

Volgens Tigelaar trekt de economie aan, maar hebben veel bedrijven het nog steeds moeilijk. ,,Kelderende omzetten bij gelijkblijvende of stijgende lasten leidt al gauw tot schulden en betalingsregelingen. Uiteindelijk willen schuldeisers geld zien en lopen deurwaarders af en aan. Dat mondt vaak uit in een executieverkoop van de bedrijfsinboedel of van de eigen woning en zelfs een faillissement. Maar als iemand tijdig hulp inroept om orde op zaken te stellen, kan zo'n scenario mogelijk anders verlopen," stelt hij.

Voordat hij naar Italië vertrok was Tigelaar tussen 2012 en 2015 actief als consultant voor ondernemers. Van de twee à drie bedrijven die hij wekelijks bijstond, wist hij 30 tot 40 procent te redden. Terug in Nederland schrok hij van het relatief hoge aantal bedrijven dat over de kop ging en is hij via MFT Consultancy terug in zijn oude metier. Dankzij zijn ervaring weet hij bij bedrijven de druk van de ketel te halen. ,,De ondernemer is emotioneel zo verwikkeld in de problematiek, dat hij zelf niet met schuldeisers of de bank kan onderhandelen. Een professional heeft afstand en overzicht en kan dat wel. Vaak kan ik ook nare dingen zoals een huisuitzetting of executieveiling tegenhouden. In de rust die dan ontstaat, zoek ik naar de oorzaak van de problemen. Dat kan bijvoorbeeld gebrekkige acquisitie of ontoereikend financieel management zijn. In veel gevallen is daar iets aan te doen. Ik tref regelingen voor de ondernemer die haalbaar zijn," legt hij zijn werkwijze uit. De ondergang van een bedrijf voorkomen is volgens hem niet alleen in het belang van de ondernemer. Tigelaar: ,,Is iemand failliet, dan kunnen schuldeisers vaak naar hun geld fluiten."

Als een faillissement niet te vermijden is, kan een doorstart uitkomst bieden. De ondernemer kan dan echter niet op de oude voet verder. Tigelaar: ,,Er moet inzicht zijn in wat er is misgegaan. Daar is vaak coaching voor nodig. Soms liggen er ook heel ergens anders kansen. Ik maak wel mee dat de ondernemer in dienst komt bij zijn vroegere bedrijf. Dat soort mogelijkheden kan iemand in zijn eentje lang niet altijd ontdekken."