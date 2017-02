Wintersporter vertrouwt blind op verzekering

Hoewel mensen goed verzekerd op wintersport gaan, weten zij veelal niet wat zij precies hebben verzekerd. Dit blijkt uit de Wintersportkennistest van verzekeraar Generali. De wintersporters uit deze test scoren gemiddeld een 6 op wintersportkennis. Hoewel 90% wel een reisverzekering met wintersportdekking afsluit, weet het merendeel niet wat er precies met deze dekking is verzekerd.

Dat het onverwacht verliezen van de skipas op de piste is verzekerd, is slechts bij 1 op 3 ondervraagden bekend.

90% goed verzekerd op reis

53% van de ondervraagden controleert voor vertrek of hun reisverzekering een wintersportdekking biedt. 37% hoeft dat niet te controleren, omdat zij al weten dat ze goed verzekerd zijn. Slechts 7% geeft aan niet aan de verzekering te denken. Hoewel de deelnemers aan de test goed verzekerd op wintersport gaan, zijn zij niet goed op de hoogte van wat er is verzekerd met de wintersportdekking.

Wel verzekerd, geen idee waarvoor

De verzekeringsvragen zijn het slechtst beantwoord. De helft van de ondervraagden weet dat ter plekke gehuurd skimateriaal meeverzekerd is. 60% weet niet dat gestolen skispullen geen reden is om een beroep te doen op hun annuleringsverzekering. Ook weet 60% niet dat bobsleeën niet gedekt is. Dat het onverwacht verliezen van de skipas op de piste is verzekerd, is slechts bij een derde van de ondervraagden bekend. Wel weet twee derde hoe een gipsvlucht is verzekerd.

Voorjaarsvakantie

Februari is met 50% de populairste periode om op wintersport te gaan. Maart blijkt met 21% ook favoriet. De voorjaarsvakantie kan hier mogelijk de verklaring voor zijn. De Nederlandse scholen vieren tussen 18 februari en 5 maart voorjaarsvakantie. 20% gaat in januari op wintersport. 7% viert de decembermaand in de sneeuw.

Mannen betere wintersportkennis dan vrouwen

In de wintersportkennistest is naar de wintersport-, auto- en verzekeringskennis gevraagd. Mannen scoren gemiddeld een half punt hoger dan vrouwen. Vrouwen scoren in alle drie categorieën significant slechter. Ook blijkt dat de wintersportkennis stijgt naarmate de wintersportervaring toeneemt. De 26- tot 65-jarigen scoren significant hoger op de Generali Wintersportkennistest dan jongeren onder de 25, blijkt uit de resultaten.

Oostenrijk torenhoog favoriet

Oostenrijk is met 77% absoluut de favoriet. Met de voorjaarsvakantie in het vooruitzicht, trekt een grote groep Nederlanders binnenkort naar Oostenrijk. Op grote afstand volgt Frankrijk met 11% op de tweede plek. De van oudsher populaire wintersportbestemmingen Italië en Zwitserland hebben onder de deelnemers aan de Wintersportkennistest aan populariteit ingeboet. Ook Duitsland en Tsjechië blijken geen populaire wintersportbestemmingen te zijn.

Sneeuwzekerheid is doorslaggevend

Sneeuwzekerheid is voor de meeste wintersporters doorslaggevend in de keuze voor de wintersportbestemming. Vriendengroepen letten bij het kiezen meer op uitgaansmogelijkheden dan families met kinderen en gezinnen. Wintersporters tussen de leeftijd van 18 tot 40 jaar kijken ook naar uitdagende skigebieden. Naarmate mensen ouder worden, wordt het comfort van de accommodatie belangrijker.

Langlaufen minst populair

Skiën is veruit de populairste wintersport: Driekwart geeft aan de lange latten onder te binden. Een kleine groep kiest voor snowboarden. Dit zijn met name jongeren. Langlaufen blijkt het minst populair: de deelnemers van de Wintersportkennistest gaan liever wandelen.

Appartementen geliefd

Appartementen zijn veruit het meest geliefd als wintersportaccommodatie, verblijven in een hotel staat op twee. Een chalet huren maakt de top drie compleet.

Drukte op piste grootste ergernis

De grootste ergernis op de piste is drukte, gevolgd door voordringen bij de skilift en afsnijden. Het minst ergeren de deelnemers aan de Wintersportkennistest zich aan de skiklasjes die in een rijtje de berg afgaan.

Wintercheck voor vertrek

De auto is veruit het meest gekozen vervoermiddel naar de wintersport. Bijna niemand gaat op weg zonder de auto te controleren. De meesten laten voor vertrek een wintercheck uitvoeren. Wie dit niet doet, vult vaak zelf de nodige vloeistoffen bij en controleert de bandenspanning of laat een onderhoudsbeurt uitvoeren. Slechts 12% gaat zonder voorbereiding op weg.



Statistieken onderzoek

Generali voerde de Wintersportkennistest uit onder 1958 Nederlanders. Meer informatie over het onderzoek en uitgebreide statistieken per doelgroep staan op resultatenpagina van de Wintersportkennistest.

Wie benieuwd is naar de eigen wintersportkennis, kan hier de Wintersportkennistest maken.