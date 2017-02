Subsidie stimuleert huiseigenaren hun huis te isoleren

In vijf maanden tijd hebben al ruim 10.000 huiseigenaren subsidie aangevraagd voor woningisolatie. Wie twee of meer isolatiemaatregelen neemt, kan daarvoor ongeveer 20% subsidie krijgen. Investeren in isolatie is voor veel mensen een drempel, zo blijkt uit onderzoek. De subsidie kan mensen daar overheen helpen. Er is 60 miljoen euro subsidie beschikbaar, daarvan is al 30 miljoen aangevraagd.

Morgen start de tweede fase van de overheidscampagne ‘Energie besparen doe je nu’.

In bijna alle huizen in Nederland is wel iets aan isolatie gedaan, maar vaak nog niet grondig. Veel oudere huizen, gebouwd vóór 1992, zijn maar gedeeltelijk of matig geïsoleerd. Vooral de isolatie van de gevel en de vloer ontbreekt. In ruim 1 miljoen koopwoningen is nog geen spouwmuurisolatie, en in bijna 2 miljoen geen vloerisolatie. Het verbeteren van woningisolatie past in het beleid van de overheid om de uitstoot van CO2 te verlagen. Bovendien scheelt het in de stookkosten en levert het meer comfort op.

Isoleren levert meer op dan gedacht

Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak opzien tegen investeren in isolatie: ‘te duur, geen geld, lange terugverdientijd’. Tegelijkertijd weten eigenaren niet goed wat woningisolatie kost en schatten ze de besparing die het oplevert veel te laag in. Bij de besparing door spouwmuurisolatie bijvoorbeeld noemen ze vaak maar de helft van het correcte bedrag. Gemiddeld kost spouwmuurisolatie 2100 euro, de besparing is 550 euro per jaar. Vloerisolatie kost gemiddeld 1800 euro, de besparing is 210 euro per jaar.

Via de website Energiebesparendoejenu.nl kunnen huiseigenaren snel en eenvoudig bekijken wat isolatie kost en bespaart voor hun type woning. Op de site staat ook welke mogelijkheden er zijn voor subsidie en lenen.

Gebreide tochtdieren

‘Energie besparen doe je nu’ is een campagne van de Rijksoverheid, in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden. De campagne is oktober 2016 gestart en loopt nog tot eind 2019.

Twee gebreide ‘tochtdieren’ (een hond en een slang) spelen de hoofdrol in de campagne. Brei-instructies staan op www.facebook.com/energiebesparendoejenu.