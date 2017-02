Doorgeven familiewaarden cruciaal voor concurrentiekracht

Familiebedrijven met sterke familiewaarden presteren aanzienlijk beter dan ‘gewone’ ondernemingen. Hun waarden zorgen voor een duidelijkere identiteit, meer vertrouwen van toeleveranciers en een sterkere license to operate en loyaliteit onder klanten. Daarom is het voor familiebedrijven zinvol om hun familiewaarden goed te laten doorklinken in hun beleid en communicatie. Dit draagt immers bij aan de continuïteit van het familiebedrijf.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit onderzoek van Erasmus Centre For Family Business (ECFB) in een gezamenlijke publicatie met BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank over het proces van waardenoverdracht binnen familiebedrijven.

Klik op bovenstaande afbeelding voor een hogere resolutie.

Bedrijven met sterke familiewaarden presteren beter

ECFB, BDO en Rabobank concluderen dat familiebedrijven in financiële zin vaak beter presteren dan bedrijven zonder familie-inbreng. De financiële waarde van familiebedrijven ligt gemiddeld genomen 7% hoger dan die van vergelijkbare niet-familiebedrijven. Daarnaast blijkt dat de rentabiliteit van familiebedrijven – in termen van ROA – gemiddeld 16% hoger ligt. Opvallend is ook dat die rentabiliteitspremie zich vooral voordoet bij bedrijven met een actieve familie-inbreng, waarbij een familielid CEO of voorzitter van de raad van commissarissen is.

“Meer nog dan bij ‘gewone’ organisaties vormen bij familiebedrijven de waarden een ankerpunt, zowel voor de eigen familie en onderneming als voor de omgeving,” stelt Joost Vat, partner bij BDO en specialist op het gebied van familiebedrijven. “Iedereen weet waar het bedrijf voor staat en wat ervan kan worden verwacht. Een sterke identiteit helpt werknemers om hun persoonlijke doelen te matchen met die van de organisatie, waardoor ze zich meer inzetten voor het bedrijf.”

“Studies uit de afgelopen jaren tonen consequent aan dat familiebedrijven beter presteren,” stelt Pursey Heugens, professor Organisation Theory aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en directeur van het ECFB. “Vooral als de kernwaarden helder zijn, doen familiebedrijven het goed.”

“Bedrijven die erin slagen om hun familiewaarden authentiek en consequent uit te dragen, kunnen als geen ander de verbinding leggen met klanten en leveranciers,” legt Mirelle Pennings, Directeur Corporate Clients Nederland bij Rabobank uit. “Vooral bij zakendoen in het buitenland speelt vertrouwen een grote rol. Ook dan hebben familiebedrijven een streepje voor als zij hun familiewaarden benutten.”

Beleid kwetsbaar bij generatiewisselingen

Vooral bij generatiewisselingen zijn familiewaarden kwetsbaar, constateren EFCB, BDO en Rabobank. Dat komt doordat nieuwe generaties in een andere wereld dan de voorgaande leven en vaak ook een andere levensinstelling hebben. Die instelling sluit niet noodzakelijkerwijs aan bij de oorspronkelijke familiewaarden.

“Waardenoverdracht bij opvolging binnen familiebedrijven is een proces dat tijd en aandacht verdient,” aldus Heugens. Ondanks een zorgvuldige overdracht is het vaak onvermijdelijk dat de oorspronkelijke waarden van een familiebedrijf in de loop van de tijd transformeren en worden bijgesteld aan de tijd of omstandigheden. “Dat is ook niet erg, zo lang er maar een duidelijke link blijft naar het verleden,” licht Heugens toe. “Dat is het resultaat van waardenoverdracht.”