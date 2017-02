Flevoland nog steeds kampioen geld lenen

Nederlanders leenden in 2016 fors meer dan het jaar ervoor. In 2016 steeg het gewenste gemiddelde leenbedrag voor consumptief krediet naar € 18337,-. Dit is een stijging van 19%.Dit bljkt uit de resultaten van het Nationaal Leenonderzoek 2016, dat door Geldshop, voor de tweede keer op rij , is uitgevoerd.

De onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, analyseerde data van 29.501 leningaanvragen uit 2016.

Bestaande leningen samenvoegen populair

In 2016 werden kredieten voornamelijk aangevraagd om bestaande leningen en kredieten samen te voegen. 41% van de leningaanvragen was bestemd voor dit leendoel.

Er is een toename van het aantal oversluitingen door mensen die voorheen vast zaten aan hun lening. In 2016 zijn er voor deze groep wel mogelijkheden gekomen om over te sluiten. Madiha Leuven-Mouchtak, directeur van Geldshop over deze ontwikkeling: “Deze mensen gaan na het oversluiten van hun doorlopend krediet naar een persoonlijke lening direct starten met aflossen. Dat is voor deze groep heel belangrijk omdat daarmee financiële problemen bij het naderen van de pensioenleeftijd voorkomen kunnen worden.”

Vaakst geleend in Flevoland, hoogst in Friesland

Alleenstaande vijftigplussers in Flevoland lenen het vaakst. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde, vragen Flevonaren ruim 76% vaker een lening aan. Utrechtenaren lenen het minst vaak, namelijk 22% minder dan het landelijk gemiddelde.

Friese samenwonende vijftigplussers met kinderen lenen het hoogste bedrag, zo blijkt uit het onderzoek. Het gewenste leenbedrag van deze groep bedroeg afgelopen jaar gemiddeld € 22196,- zo’n 21% boven het landelijk gemiddelde. Het laagste gemiddelde leenbedrag was afgelopen jaar te vinden in Groningen, waar men ruim 15% onder het gemiddelde wilde lenen (€1.4895,-)

Aandeel afwijzingen door BKR-registratie daalt

Vergeleken met data uit de voorgaande jaren, is het aantal afwijzingen op basis van een negatieve BKR verminderd. In Limburg werden mensen -ten opzichte van het landelijk gemiddelde- het vaakst geweigerd in verband met een negatieve BKR. Utrecht kende daarentegen de minste afwijzingen door een negatieve BKR-registratie.

Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden.