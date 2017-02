MoneyView Hypotheekrente Barometer

In januari gaven de hypotheekrentewijzigingen een zeer wisselend beeld te zien. Bijna geheel 2016 bewogen de rentes zich neerwaarts, met op het laatst een lichte beweging naar boven van de hele markt. De afgelopen maand viel er echter geen vaste lijn te ontdekken. In totaal werden van 49 producten de rentes gewijzigd waarbij van 26 producten de rentes omlaag gingen en van 19 omhoog. Bij 4 producten vonden zowel verlagingen als verhogingen van de rentes plaats.

Op 30 januari bedroeg de kapitaalmarktrente 0,64% Vergeleken met de 0,34% waarop deze een maand eerder stond, is dat een enorme verhoging die niet zo een, twee, drie te verklaren is, tenzij we het zoeken in de Amerikaanse economie. Die is inmiddels flink op stoom gekomen: de werkloosheid daalde de afgelopen jaren daar van 9% tot 4,7% en voldoet nu al aan de doelen van de Fed. Daarnaast is de kerninflatie, de inflatie zonder de volatiele voedsel- en energieprijzen, nu 1,6% en beweegt deze kerninflatie zich al langere tijd richting het doel van 2%. Op basis hiervan voorziet de Fed voor 2017 drie nieuwe renteverhogingen van elk een kwart procent. Of dit ook van invloed is op de Nederlandse kapitaalmarktrente is echter de vraag. In Europa ligt het inflatiepercentage met 1% al sinds 2013 ver onder het doel van maximaal 2%. De ECB probeert de inflatie te stimuleren door de rente laag te houden en obligaties op te kopen. Hoewel het totale bedrag vanaf maart zal worden verlaagd van € 80 miljard tot € 60 miljard, wordt het opkoopprogramma wel verlengd. De belangrijkste reden hiervoor is om eventuele schokken op te vangen die mogelijk worden veroorzaakt door de Brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS.

In de laatste week van januari bedroeg de laagste rente voor een 10-jaars annuïteitenhypotheek met NHG 1,65%. Dit was het tarief van de Woonfonds Woongenot Hypotheek. Dit laatste tarief is 0,15% hoger dan het laagste tarief in december. De Centraal Beheer Plus hypotheek kende het hoogste 10-jaars annuïtaire NHG-tarief, namelijk 2,38%. Het gemiddelde 10-jaars NHG-annuïteitentarief bedroeg in de laatste week van december 1,9%. Dat is gelijk aan het gemiddelde 10-jaars NHG-tarief in december 2016.

Onderstaande grafiek laat het gemiddelde en het laagste 10-jaars tarief (annuïteitenhypotheek met NHG) over de laatste 24 maanden zien.