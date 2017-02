Milder gebruik en-bloc bepalingen niet standaard voor AOV

In de afgelopen jaren hebben diverse media herhaaldelijk aandacht geschonken aan plotselinge en forse premieverhogingen voor arbeidsongeschiktheids-verzekeringen. Deze berichtgeving heeft de nodige uitwerking gehad op het gevoel van zekerheid en het vertrouwen van de klant. Het Verbond van Verzekeraars heeft haar leden om deze reden opgedragen de polisvoorwaarden omtrent en-blocbepalingen aan te passen.

Centraal daarin staat dat kandidaat-verzekerden vóór het afsluiten van de verzekering beter zijn geïnformeerd over de mogelijkheid dat de voorwaarden en premies tussentijds door de verzekeraar kunnen worden aangepast. Hiermee wordt beoogd de verwachtingen en het zekerheidsgevoel te managen. Daarnaast is het uitgangspunt dat prijsverhogingen meer geleidelijk worden doorgevoerd, zodat abrupte premieschokken kunnen worden voorkomen.

Het Verbond van Verzekeraars stelt dat deze regeling minimaal dient te gelden voor nieuwe contracten. Het is echter de vraag hoe media en vooral bestaande klanten zullen reageren als zij wél met een en-bloc aanpassing worden geconfronteerd, terwijl deze aanpassing voor nieuwe klanten niet of anders wordt doorgevoerd. Zeker omdat de keuzes van vandaag pas over enkele jaren hun effect hebben. Vanuit deze invalshoek zou het volgens MoneyView dan ook te prefereren zijn om een nulmeting toe te passen en de nieuwe en-blocbepalingen ook voor bestaande polissen verplicht te stellen. Dit schrijft MoneyView in het jaarlijkse Special Item over Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

MoneyView ProductRating

In het Special Item maakt MoneyView ook de balans op van AOV´s voor voorwaarden en prijs middels de MoneyView ProductRating. De vijf sterren voor prijs zijn, net als vorig jaar, voor Delta Lloyd (AOV voor zelfstandig ondernemers (schadevariant)) en Univé (RisicoVerminderaar ongeval en ziekte). De vijf sterren voor voorwaarden gaan naar Achmea (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) en twee producten van De Amersfoortse (zowel Flexibele AOV als Volledige AOV). Het product van Achmea wordt gedistribueerd via drie verschillende kanalen, te weten Avéro Achmea (Inkomen Continu Compleet), Centraal Beheer (AOV Compleet) en Interpolis (InkomensZekerPlan).

Meer over de ProductRating en de actuele ontwikkelingen in de AOV-markt kunt u nalezen in MoneyView´s Special Item.