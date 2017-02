Dijsselbloem maakt reclameverbod mogelijk voor risicovolle financiële producten

Minister Dijsselbloem van Financiën maakt een reclameverbod mogelijk voor bepaalde risicovolle financiële producten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt de bevoegdheid de producten waar het reclameverbod voor gaat gelden aan te wijzen.

Dijsselbloem heeft daarvoor maandag een Algemene Maatregel van Bestuur in consultatie gedaan. Hij kondigde in september vorig jaar al aan dat hij een reclameverbod wil. In aanloop naar nieuwe Europese regels is dat voornemen samen met de AFM uitgewerkt.

Aanleiding voor het reclameverbod zijn waarschuwingen van de Europese toezichthouders op de financiële markten, en van nationale toezichthouders als de AFM, dat bepaalde risicovolle producten op grote schaal worden aangeboden aan consumenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om binaire opties en cfd’s.

Dergelijke producten zijn voor consumenten niet geschikt omdat ze veel risico’s kennen, speculatief zijn of te complex van aard. Consumenten kunnen er binnen korte tijd aanzienlijke verliezen op lijden.

De Algemene Maatregel van Bestuur heeft gevolgen voor financiële ondernemingen met zetel in Nederland of buiten de EU of die een bijkantoor in Nederland hebben die zich via reclame voor de bedoelde producten richten op consumenten in Nederland. Deze financiële ondernemingen worden met het reclameverbod beperkt in hun pogingen consumenten te verleiden.

Wie dat wil kan tot en met 20 maart 2017 op de consultatie reageren.