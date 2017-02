Marktontwikkelingen op het gebied van hypotheekrente

Na twee relatief rustige weken op het hypotheekrentefront, vielen er vorige week opeens veel wijzigingen te noteren. Ook aanbieders als Aegon, Obvion en Syntrus, die de rentetarieven normaal gesproken wat minder frequent aanpassen, voerden wijzigingen door, zo meldt Hypotheekshop in haar laatste nieuwsbericht.

Verder in deze editie is er aandacht voor:

- Hoogste aantal renteverhogingen van 2017

- Afschaffen hypotheekrenteaftrek biedt grote kans voor de hypotheek 2.0

Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer naderen, laait de discussie over het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek (HRA) weer op. Een analyse van de programma's van de politieke partijen wijst uit dat er een driedeling is ontstaan. Een deel van de partijen wil de aftrek niet verder terugbrengen dan al in gang is gezet, een tweede groep wil de aftrek alleen voor hogere hypotheken extra beperken en een laatste groep wil de renteaftrek wel versneld reduceren. Tussen de genoemde argumenten voor het beperken van de HRA, namelijk herstel van de balans op de woningmarkt en het niet langer stimuleren van het aanhouden van schulden, ontbreekt echter een belangrijke andere reden. Net als bij het huidige pensioenstelsel zouden hypotheken volgens De Hypotheekshop moeten worden aangepast aan de veranderde maatschappelijke behoefte: de hypotheek 2.0.

