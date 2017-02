Wil de echte DGA adviseur opstaan?

De tweede kamer heeft op 9 februari de novelle bij het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Op 9 maart zal over het wetsvoorstel met de novelle worden gestemd in de Eerste kamer.

Uitstel

Eind 2016 heeft staatssecretaris Wiebes de Eerste kamer verzocht om niet te stemmen over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer. Reden voor het uitstel is de ophef die ontstond naar aanleiding van een opmerking van de Staatssecretaris over indexatielasten in de Memorie van Antwoord voor de Eerste Kamer. Deze opmerking leidde tot discussie tussen deskundigen over de mogelijkheid tot aftrek van de toekomstige indexatie op het moment dat het pensioen in eigen beheer afgekocht wordt of omgezet wordt in een oudedagsverplichting in eigen beheer.

Deze extra aftrek in de vorm van de indexatielast vormde een belangrijke domper op de feestvreugde voor staatsecretaris Wiebes. Hij had op een opbrengst gerekend van twee miljard euro. Deze opbrengst kwam ineens in gevaar. Hoewel onder deskundigen discussie was over het feit of de indexatielast echt aftrekbaar was, wilde Wiebes geen enkel risico nemen. Hij wilde het wetsvoorstel aanhouden tot hij meer zekerheid had over deze kwestie.

Novelle

Uiteindelijk heeft de staatssecretaris samen met zijn ambtenaren nog eens goed het wetsvoorstel bestudeerd. Hij kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de hele discussie een storm in een glas water was. Wiebes en zijn ambtenaren hadden namelijk bij de opmerking in de Memorie van Antwoord het nieuwe artikel 34e lid 3 in de Wet op de vennootschapsbelasting in het bestaande wetsvoorstel over het hoofd gezien. Op basis van dat artikel is het namelijk niet mogelijk om indexatielast of welke last dan ook die met afkoop of omzetting te maken heeft in aftrek te brengen van de winst. Dit illustreert volgens Wiebes nog maar eens hoe complex de materie uiteindelijk is. Dat hij en zijn ambtenaren zelf voor de grootste verwarring zorgen, vermeldt hij er uiteraard niet bij.

Uiteindelijk besloot de Staatssecretaris dat het wetsvoorstel toch aangepast moest worden. Artikel 34e lid 3 wet vennootschapsbelasting verbood alle aftrek van lasten die met de omzetting of afkoop te maken hadden. Dat was ook weer niet de bedoeling. Er kwam daarom een novelle waarin in uitzonderlijke situaties de toekomstige indexatielast toch aftrekbaar is. Ingeval van extern eigen beheer is het mogelijk dat de BV waar de DGA in dienst is een indexatielast heeft geactiveerd. Deze BV’s mogen op basis van de novelle de geactiveerde last wel in aftrek brengen van de winst. Als de DGA kiest voor afkoop dan mag de geactiveerde last ineens van de winst worden gebracht. Kiest de DGA voor omzetting dan mag de last in gelijke jaarlijkse delen ten laste van de winst worden gebracht. Het aantal jaarlijkse delen wordt gesteld op het aantal gehele jaren dat degene aan wie de aanspraak is toegekend op het omzettingstijdstip is verwijderd van de leeftijd van 87 jaar.

Voorbeeld

Leonard (50 jaar) is 100% aandeelhouder van Leonard Holding BV. De holding is houder van 100% van de aandelen van Leonard Werk BV. Leonard is in dienst bij Werk BV en bouwt pensioen op bij Holding BV. Er is sprake van extern eigen beheer. In de pensioenbrief staat dat de pensioenaanspraak van Leonard bij Holding BV na ingangsdatum wordt geïndexeerd. Bij het berekenen van de pensioenpremie die Werk BV aan Holding BV moet betalen, moet zij rekening houden met deze toekomstige indexatie. Deze last mag Werk BV niet ineens ten laste van de winst brengen, maar moet zij op haar balans activeren. Pas als het pensioen daadwerkelijk na ingangsdatum ieder jaar wordt geïndexeerd, mag deze indexatielast ieder jaar voor een klein deel ten laste van de winst worden gebracht.

Stel dat de indexatielast nu € 74.000 bedraagt. Als Leonard besluit om zijn pensioen in eigen beheer af te kopen dan mag de indexatielast op basis van de novelle van € 74.000 ineens ten laste van de winst worden gebracht. Kiest Leonard voor omzetting in een oudedagsverplichting dan mag de geactiveerde indexatielast in 37 termijnen totdat Leonard 87 jaar is ten laste van de winst worden gebracht. Dit betekent dat jaarlijks € 2.000 in aftrek mag worden gebracht.

De aftrek van de indexatielast geldt alleen voor vennootschappen die in een aangifte vennootschapsbelasting die voor 20 september 2016 is ingediend een actiefpost ter zake van de indexatie hebben opgenomen. Naar schatting gaat het om slechts 6% van de DGA’s die gebruik kunnen maken van deze aftrek. Daarbij is het nog de vraag of het wel aantrekkelijk is om de indexatie toe te passen.

Ingangsdatum

Hoogstwaarschijnlijk neemt de Eerste kamer het wetsvoorstel en novelle uiteindelijk op 9 maart aan. Dat maakt een einde aan een soap die inmiddels lang genoeg heeft geduurd. Na ingangsdatum van het wetsvoorstel krijgt de DGA drie maanden extra de tijd om zijn zaken op orde te brengen. Deze coulancetermijn was al aangekondigd door de staatssecretaris. Inmiddels heeft de staatssecretaris een concept besluit gepubliceerd waarin deze termijn is vastgelegd. De discussie over wel of geen aftrek van de indexatielast is voornamelijk interessant geweest voor fiscalisten en pensioenfetisjisten.

Niets doen is geen optie

Het gaat nu om de vraag wat de DGA zelf wil met zijn pensioen in eigen beheer en hoe hij de verdere opbouw van eventuele oudedagsvoorziening voor zich ziet. Er moet door de DGA en de partner een keuze worden gemaakt. De mogelijkheden zijn:

- Afkopen, op de fiscale balanswaarde 2015 wordt in de jaren 2017, 2018 en 2019 een korting toegepast van respectievelijk 34,5%, 25% en 19,5%

- Omzetten naar de Oudedagsverplichting

- Huidige reserve bevriezen en niet meer toevoegen

In al deze gevallen moet de toezegging worden aangepast en moet zorgvuldig met de belangen van de (ex) partner worden omgegaan.

Meer dan ooit heeft de DGA een adviseur nodig die hem inzicht geeft in zijn financiële positie en zijn mogelijkheden. Een adviseur die de DGA en de partner kan uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties en die kan adviseren omtrent de risico’s van lang leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid na het pensioen in eigen beheer tijdperk.

Wil de echte adviseur nu opstaan!

Bron: Dukers & Baelemans