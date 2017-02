Lloyds Bank breidt uit in Nederland

Lloyds Bank heeft een nieuwe vleugel in haar pand in Amsterdam in gebruik genomen voor de groeiende activiteiten op het gebied van hypotheekverstrekking.

Groei dankzij samenwerking met onafhankelijke adviseurs

Lloyds Banking Group is de grootste consumentenbank van Groot-Brittannië. Sinds 1966 is de bank ook in Nederland actief. Op het gebied van hypothecair krediet aan consumenten is Lloyds Bank in Nederland de afgelopen jaren dankzij de samenwerking met onafhankelijke adviseurs hard gegroeid. Deze groei maakte het noodzakelijk om begin 2017 een nieuwe vleugel in het Amsterdamse kantoor in gebruik te nemen.

Sterke groei hypotheekverstrekking

Lloyds Bank heeft haar hypotheekaanvragen in Nederland het laatste jaar enorm zien toenemen. “Er waren weken bij dat we een marktaandeel van bijna 10% hadden”, aldus Tom Starink Hoofd Marketing & Sales, van Lloyds Bank.

“Ondanks de hausse aan aanvragen hebben wij onze service overeind kunnen houden. In Nederland is ons streven om aanvragen voor hypotheken binnen twee werkdagen te verwerken vanaf het moment dat we alle relevante gegevens hebben”, aldus Starink. “In het afgelopen jaar is dat gelukt, in veel gevallen zelfs binnen een dag. Maar alleen dankzij onze mensen die bereid waren vele avonden over te werken. Ook op zaterdagen zijn hier teams aan het werk. Daarnaast zijn we continue bezig om onze processen te verbeteren en te standaardiseren.”

Complex vraagt om mogelijkheid van overleg

Uiteraard kent standaardisatie zijn grenzen. In complexe situaties is meestal maatwerk vereist. En dat kan alleen wanneer er snel en goed overleg mogelijk is tussen de adviseur en de acceptant.