Reaal start intensieve samenwerking met ICZ

Verzekeraar Reaal en intermediair ICZ zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan op het gebied van Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV) voor mensen die een ziekte hebben gehad, of mensen die chronisch ziek zijn. Door de intensieve samenwerking krijgt een grote groep chronisch zieken snel toegang tot een goed passende ORV, waarmee het uiteindelijk mogelijk wordt om toch een hypotheek te krijgen.

5,3 miljoen chronisch zieken

Nederland telt 5,3 miljoen mensen met een chronische ziekte, denk o.a. aan diabetes, obesitas, epilepsie, MS, HIV, nier-, lever- en longaandoeningen, hart- en vaatziekten, de ziekte van Crohn. Ook mensen die kanker hebben gehad en genezen zijn verklaard, worden onder deze "categorie" geschaard. Voor mensen die een ziekte hebben gehad, of mensen die chronisch ziek zijn, kan het erg lastig zijn om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. In veel gevallen worden ze geconfronteerd met een forse premieopslag of erger nog een afwijzing. Waardoor zij vaak geen woning kunnen kopen.

Ernst Arens en Maarten Godijn, eigenaren en oprichters van ICZ: "Als ervaringsdeskundigen zijn wij vanuit ICZ gespecialiseerd in de doelgroep chronisch zieken. Van alle mensen die zijn afgewezen, krijgt ICZ 97% alsnog verzekerd. Door onze samenwerking met Reaal weten we de snelste acceptatie met de beste premie te realiseren. Hierdoor komt dat droomhuis een stuk dichterbij."

Gouden combinatie

Michael Martinho, Key Accountmanager bij Reaal: "Wij zijn erg gecharmeerd van de visie en manier van werken van ICZ. Normaal gesproken vragen we zelf de medische gegevens op bij de betrokken instanties, ICZ heeft dat voorwerk al gedaan. Het scheelt voor ons dus administratieve handelingen, waardoor we direct de medische stukken in kunnen duiken. Onze medische expertise zorgt vervolgens voor een hoge acceptatiegraad, waardoor wij samen met ICZ een gouden combinatie vormen. Door dit gestroomlijnde proces wordt het acceptatieproces en daarmee de onzekerheid van de klant tot een minimum beperkt. Wij zijn dan ook erg blij met deze samenwerking en zijn er trots op dat we inmiddels, samen met ICZ, al enkele tientallen chronisch zieken toch aan een ORV hebben kunnen helpen."