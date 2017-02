Beleggen is populairder dan sparen

Bij zoekmachine Google komt de zoekopdracht ‘beleggen’ de afgelopen tijd vaker voor dan ‘sparen’. Bent u meer op zoek naar informatie over beginnen met beleggen dan over sparen? Dan is de kans groot dat u in Noord-Holland of Utrecht woont. De woorden die mensen invoeren bij Google-zoekopdrachten geven vaak een goed beeld van wat hen bezighoudt.

Een tijdje terug, in de week van de Amerikaanse verkiezingen begin november 2016 schoot bijvoorbeeld de zoekterm ‘Trump’ omhoog. Ook in de periode na zijn aantreden als president nam het gebruik van de zoekterm toe.

Grafiek: populariteit van het woord ‘Trump’ als zoekterm bij Google

Meer zoeken naar beleggen

Nederland is een echt spaarland. Volgens cijfers van de Nederlandsche Bank hebben Nederlandse huishoudens in totaal ruim EUR 300 miljard op spaarrekeningen staan. Op Google zochten mensen in de periode tussen 2006 en eind 2015 bijna twee keer zo vaak op ‘sparen’ als op ‘beleggen’. In 2016 tekende zich echter steeds duidelijker een ander patroon af. Bijna in heel 2016 zoeken Nederlanders vaker op beleggen (blauwe lijn) dan op sparen (rode lijn).

Beleggingskaart van Nederland

Na een periode waarin sparen duidelijk de meer populaire zoekterm was, tekende zich in de periode tussen 2011 en 2016 in Google Trends een evenwicht af tussen sparen en beleggen. In regionaal opzicht zijn er overigens wel duidelijke verschillen tussen (rode) provincies waar de zoekopdracht sparen relatief populair is en gebieden (blauw) waar meer gezocht wordt op beleggen. Drenthe en Limburg lopen op kop met de zoekterm sparen, terwijl beleggen naar verhouding veel voorkomt in Noord-Holland.

Bron: Website Robeco

