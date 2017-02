De Volksbank boekte in 2016 een nettowinst van € 329 miljoen, een daling van € 19 miljoen ten opzichte van de nettowinst van € 348 miljoen over 2015. Deze daling was meer dan volledig toe te schrijven aan een negatieve omslag in incidentele posten van € 38 miljoen: ongerealiseerde resultaten op een DBV-hypotheekportefeuille en daaraan verbonden derivaten kwamen € 36 miljoen lager uit en overige incidentele posten kwamen per saldo € 2 miljoen lager uit.

Exclusief incidentele posten steeg de nettowinst met € 19 miljoen tot € 354 miljoen (+6%), waarbij de invloed van een lagere rentemarge en hogere wettelijke heɝngen meer dan werd gecompenseerd door een aanzienlijke vrijval van voorzieningen voor leningen ( € 68 miljoen) en een hoger resultaat uit beleggingen.



In 2016 bedroegen de incidentele posten € 25 miljoen negatief. Deze bestonden met name uit een dotatie aan de reorganisatievoorziening van € 24 miljoen netto (€ 32 miljoen bruto) in verband met de uitvoering van de plannen ter verbetering van de operationele eɝci­ntie. De ongerealiseerde resultaten op een specifieke voormalige DBV-hypotheekportefeuille en daaraan verbonden derivaten, gewaardeerd tegen reële waarde, bedroegen in 2016 € 1 miljoen negatief.



De incidentele posten waren in 2015 € 13 miljoen positief, bestaande uit ongerealiseerde baten van € 35 miljoen op voormalige DBV-hypotheken en daaraan verbonden derivaten, die deels werden tenietgedaan door een boekverlies van € 22 miljoen op de verkoop van SNS Securities.

De rentemarge daalde met € 83 miljoen tot € 911 miljoen (-8%), wat vooral te wijten was aan het hoge aantal (vroegtijdige) renteherzieningen van hypotheken tegen een lagere rente in 2015 en 2016. Het hoge aantal renteherzieningen was onder meer het gevolg van het relatief grote aandeel van hypotheken in onze kredietportefeuille die in de periode 2005-2007 zijn afgesloten met een rentevaste looptijd van 10 jaar. Daarnaast leidde de dalende rente tot een grotere vraag naar renteherziening, waaronder rentemiddeling, op hypothecaire leningen die nog niet voor reguliere renteherziening in aanmerking kwamen. Verder werd de prijsstelling van hypotheken beïnvloed door felle concurrentie van pensioenfondsen en verzekeraars en een toenemende vraag van klanten naar hypotheken met een langere rentevaste looptijd. De lagere rentebaten uit hypotheken werden deels gecompenseerd door lagere rentelasten, omdat de rente op spaartegoeden in 2016 verder daalde.

De operationele lasten, exclusief incidentele posten en wettelijke heɝngen, kwamen 2% lager uit. Dit was toe te schrijven aan de lagere dotaties aan niet-kredietrisico gerelateerde voorzieningen, het feit dat er vanaf het tweede halfjaar van 2016 er geen kosten meer waren voor SNS Securities en lagere kosten voor tijdelijk ingehuurd personeel. Hierdoor werden de gestegen kosten voor het opvangen van de toegenomen hypotheekactiviteiten en de hogere pensioenlasten ruimschoots gecompenseerd. De gecorrigeerde eɝciencyratio was 56,0%, een stijging ten opzichte van 2015 (53,4%), die volledig het gevolg was van de lagere totale (gecorrigeerde) baten. De wettelijke heɝngen stegen met € 31 miljoen tot € 46 miljoen, voornamelijk als gevolg van de volledige jaarbijdrage aan het depositogarantiestelsel.

De bijzondere waardeverminderingen verbeterden met € 105 miljoen, wat leidde tot een netto vrijval van voorzieningen voor leningen van € 68 miljoen. De voorzieningen voor leningen werden positief beïnvloed door het uitzonderlijke hoge aantal defaultleningen waarbij de achterstand door de klant is ingelopen. Al vanaf het tweede halfjaar van 2015 laat het aantal defaultleningen een dalende trend zien. De verbeteringen bij de afdeling Bijzonder Beheer droegen bij aan het terugdringen van het aantal defaultleningen die stamden uit de jaren 2011-2014 en zorgden tevens voor een lagere instroom aan leningen in default. De verbeterende economische omstandigheden droegen eveneens bij aan een groter aantal ingelopen achterstanden. Alles bijeengenomen is het aantal defaultleningen in 2016 meer dan gehalveerd. De hogere huizenprijzen (+5,1% op jaarbasis) leidden bovendien tot een lager tekort wanneer voor een default het onderpand moest worden verkocht.

Op basis van de nettowinst exclusief incidentele posten kwam het rendement op eigen vermogen met 10,3% licht lager uit dan in 2015 (10,7%). Dit was het gevolg van een hoger gemiddeld eigen vermogen.



De Tier 1-kernkapitaalratio steeg naar 29,2%, van 25,3% ultimo 2015. Deze stijging is hoofdzakelijk te danken aan de ingehouden nettowinst en de beëindiging van een kredietfaciliteit van € 100 miljoen aan SRH N.V. De leverage ratio steeg van 4,7% ultimo 2015 tot 5,2%. Eind 2016 lag de Tier 1-kernkapitaalratio van de Volksbank ruim boven de Tier 1- kernkapitaaleis die voortvloeit uit het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), zowel op transitionele basis (9,25%), zoals die geldt per 1 januari 2017, als volledig ingefaseerd (11%). De huidige kapitaalpositie biedt een aanzienlijke bu΍er tegen de verwachte impact van de ontwikkelingen rond de toekomstige kapitaalregelgeving op de risicogewogen kapitaalratio’s van de Volksbank.



De Volksbank stelt voor om over het boekjaar 2016 € 135 miljoen aan dividend uit te keren aan NLFI (2015: € 100 miljoen).



Vooruitzichten

De groei van de Nederlandse economie zal naar verwachting ook in 2017 doorzetten. Omdat Nederland een naar buiten gericht handelsland is, kan het profiteren van de vrij gunstige ontwikkelingen in de wereldwijde economie. De verwachting is dat de groei ook door de binnenlandse vraag verder zal worden gedragen. Het grote aantal vacatures wijst op verdere groei van de werkgelegenheid en een krappere arbeidsmarkt, wat de weg weer zal vrijmaken voor een solide consumentenvraag. De lage hypotheekrente, toenemende werkgelegenheid en sterke consumentenvraag kunnen bijdragen aan verdere prijsstijgingen in de huizenmarkt. Hoewel zal de groei van het aantal transacties en de prijzen naar verwachting iets afvlakken.



Het lage renteklimaat zal de hypotheekmarkt blijven beïnvloeden, wat zich vertaalt in een aanhoudend grote vraag van klanten naar hypotheken met een langere rentevaste looptijd en een hoog aantal (vroegtijdige) renteherzieningen. Bij de Volksbank zal de druk op de rentebaten naar verwachting blijven, zij het in mindere mate dan in 2016. Lagere financieringslasten zullen naar verwachting de druk op de rentebaten beperken.



De operationele lasten, exclusief wettelijke heɝngen en de dotatie aan de reorganisatievoorziening, zullen in 2017 naar verwachting licht lager uitkomen in vergelijking met het niveau van 2016. Extra dotaties aan reorganisatievoorzieningen zullen naar verwachting beperkt zijn.



De verwachting is dat het aantal defaults in 2017 zal blijven dalen, maar in een aanmerkelijk lager tempo dan in 2016. We verwachten dan ook een netto last met betrekking tot de bijzondere waardeverminderingen op leningen over geheel 2017.



Alles bijeengenomen verwachten we in 2017 een lager netto resultaat vergeleken met het niveau van 2016.

We gaan onverminderd door om onze visie op bankieren met de menselijke maat te vertalen naar concrete initiatieven en het optimaliseren van de waarde voor alle stakeholders door het versterken van onze sociale identiteit, het verbeteren van onze operationele eɝci­ntie en de implementatie van gerichte en tijdige technologische innovaties.

Bron: Rapportage cijfers 2016