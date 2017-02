Oud-partner 'The Big 4' start maatschappelijk accountantskantoor

Een accountantskantoor waar mens en maatschappij voorop staan én waarbij de schoenmaker zich bij zijn leest houdt. Hugo Hollander, voorheen partner bij EY, brengt impact teweeg door een nieuw accountantskantoor in de markt te zetten. Share Impact Accountants zet zich in voor maatschappelijk georiënteerde organisaties en bedrijven die op hun beurt kunnen rekenen op accountancy pur sang.

En juist nu de grote accountantskantoren deze organisaties massaal de rug toe keren, lijkt de timing niet beter te kunnen.

Rechtstreeks uit het hart

"Deze nieuwe weg die ik insla komt rechtstreeks uit het hart en is een heel bewuste keuze", vertelt Hugo Hollander. "Ons team beschikt over de wil en kennis om écht maatschappelijk impact te maken en tegelijkertijd de accountancysector te veranderen door op een nieuwe manier de rol van accountant te vervullen." Of beter gezegd: door de rol van accountant te vervullen zoals deze ooit bedoeld was. "We willen terug naar de basis. Waar geld verdienen en het systeem niet langer centraal staan, maar de klant en het maatschappelijke belang van de accountant. Integriteit en oprechte klantbetrokkenheid zijn nodig om die kwaliteit te kunnen leveren die men van een accountant mag verwachten."

Geen bonussen, maar maatschappelijk investeren

Het kantoor kiest voor een mensgerichte en eigentijdse aanpak. Hollander licht toe: "We zijn een netwerkorganisatie en werken in flexibele teams. Kwaliteit staat in alles voorop, maar het beheersbaar houden van de werkdruk vinden we net zo belangrijk. Bonussen doen we niet aan. Wij investeren liever in projecten met een maatschappelijk belang."

Verschil maken

Met Share Impact Accountants richt Hollander zich op markten waar hij het verschil kan en wil maken. "Met het kantoor focussen we ons op die organisaties en bedrijven waarbij we ons honderd procent prettig bij voelen. Social enterprises, maatschappelijke organisaties, maar ook andere bedrijven die zich aangesproken voelen door ons gedachtegoed zijn welkom", besluit Hollander. Share Impact Accountants opereert in de randstad en daarbuiten en is gevestigd in de hofstad.