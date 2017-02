Realtime overboekingen tussen banken nu mogelijk

Het Nederlandse fintech-bedrijf Sowdan zorgt voor een revolutie in de bankwereld: met de dienst is het eindelijk mogelijk om dag en nacht gratis binnen één minuut geld over te boeken van de ene naar de andere rekening. Daarmee komt een eind aan de soms dagenlange verwerkingsduur van overboekingen.

In onder meer Zweden, Polen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk is het al langer mogelijk om realtime betalingen te doen. En met succes, want in bijvoorbeeld Zweden maakt 50 procent van de inwoners er regelmatig gebruik van. Pieter Schoen, medeoprichter van energiebedrijf NLE en financier van Sowdan, zag een gat in de markt, zeker na kritische Kamervragen van Aukje de Vries (VVD) en Wouter Koolmees (D66) waarom realtime betalingen nog niet mogelijk zijn in Nederland. Sowdan neemt met de gratis app een voorsprong op de banken die onderling hebben afgesproken om pas in 2019 realtime betalingsverkeer mogelijk te maken.

Binnen een minuut

Schoen: "Deze innovatieve dienst maakt een eind aan een frustratie die we allemaal kennen. Je wilt geld overmaken, maar de verwerking van zo'n overboeking duurt vaak een dag en als er een weekend bij zit soms zelfs wel drie dagen. Sowdan maakt een einde aan die wachttijd, het geld staat binnen een minuut na het overboeken op de rekening van de begunstigde en is dus direct besteedbaar. De dienst werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week."

Voor particulieren die bijvoorbeeld een auto kopen op Marktplaats is Sowdan een uitkomst. De koper hoeft niet meer met grote contante bedragen over straat. De koopsom kan nu gewoon veilig en snel via de app voldaan worden. De verkoper heeft direct zijn geld en geeft de auto mee. Voor kleinere bedragen kan door de snellere betaling de aankoop direct verzonden worden.

Hoe werkt het?

Sowdan werkt heel eenvoudig: na aanmelding voert de gebruiker het bedrag en rekeningnummer in, waarna hij op de verzendknop drukt en de betaling bij de eigen bank met iDEAL bevestigt. De slimme technologie van Sowdan zorgt ervoor dat het geld direct wordt overgeboekt en besteedbaar is.

Dit kan zowel met een betaalverzoek als met een betaalopdracht en slechts één van de partijen hoeft de app te downloaden. Om iets over te maken met Sowdan zijn geen cardreader of ingewikkelde codes nodig. Met een betaalverzoek kan iedereen gemakkelijk via WhatsApp geld terugvragen van vrienden. Dit kan ook met apps als Tikkie van ABN Amro, maar het grote verschil is dat bij Sowdan het geld binnen één minuut bij de ontvanger op de rekening staat. Transacties tot 750 euro zijn voorlopig gratis, daarboven wordt 0,5 procent kosten in rekening gebracht. De gratis app is beschikbaar voor iOS en Android.

Zakelijke toepassingen

De technologie kan ook op zakelijk gebied worden gebruikt, bijvoorbeeld door uitzendkrachten direct uit te betalen na het verrichten van hun werkzaamheden. Uitzendkrachten hebben veel baat bij een snelle betaling. YoungCapital zal als eerste gebruik maken van deze mogelijkheid. De marktleider in recruitment van jong talent hielp vorig jaar 31.000 mensen aan een baan. "Dit is revolutionair in de uitzendbranche", aldus Hugo de Koning, medeoprichter van YoungCapital. "Uitzendkrachten hoeven geen week of maand te wachten, maar krijgen direct uitbetaald. Een horecamedewerker die op vrijdagavond gewerkt heeft kan direct na zijn shift uit eten of gaan stappen van zijn verdiende geld." Op technisch gebied werkt Sowdan samen met HelloFlex, de marktleider op het gebied van cloudsoftware voor intermediairs en inleners van flexibele arbeid.

Bron: Sowdan.com