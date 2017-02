Geert Bouwmeester benoemd tot bestuursvoorzitter De Goudse

Met ingang van 24 februari is Geert Bouwmeester (50) bestuursvoorzitter van De Goudse. Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn vader en van zijn grootvader, die in 1924 het bedrijf oprichtte. Voor de benoeming is instemming verkregen van De Nederlandsche Bank.

Sinds 2009 is Geert Bouwmeester vicevoorzitter van het bestuur van De Goudse. Na het vertrek van Michel Lamie op 1 november vorig jaar bekleedde hij de voorzittersfunctie op interimbasis.

Volste vertrouwen

Raad van Commissarissen-voorzitter Maarten Dijkshoorn is verheugd over de benoeming.

‘Geert heeft ruime ervaring opgedaan in de verzekeringswereld, onder andere bij Swiss Re Life & Health in Londen, Stad Rotterdam en Fortis ASR. Sinds 2005 werkt hij bij De Goudse, eerst als manager Corporate Marketing & Communicatie, daarna als lid van de directie en sinds 2009 als vicevoorzitter. Inmiddels kent hij De Goudse als geen ander. Wij hebben er als Raad van Commissarissen het volste vertrouwen in dat hij als bestuursvoorzitter dit mooie familiebedrijf succesvol zal aansturen.’

Eigen koers

Geert Bouwmeester is er trots op dat hij de lijn van zijn vader en grootvader voortzet. ‘Het voelt - twintig jaar na de pensionering van mijn vader - goed om nu het roer over te nemen van het bedrijf dat altijd zo’n belangrijk deel van mijn leven heeft uitgemaakt. De Goudse heeft sinds de oprichting in 1924 altijd een eigen, onafhankelijke koers gevaren. Wij nemen daardoor nog steeds een unieke positie in op de verzekeringsmarkt. En het is mijn intentie om die koers voort te zetten. Hierbij blijft de samenwerking met het onafhankelijke intermediair het kompas voor de toekomst en een belangrijke factor voor ons succes. Het is geweldig dat ik het vertrouwen heb gekregen om als bestuursvoorzitter een bijdrage te mogen gaan leveren aan de voortzetting van dit succes.’