VEH wil twee dagen bedenktijd bij kopen van keuken

Vereniging Eigen Huis roept branchevereniging Inretail op tot verbetering van de CBW-consumentenvoorwaarden. Onlangs stelde marktleider Mandemakers Keukens al een bedenktijd in van twee dagen voor kopers van een nieuwe keuken. Binnen deze termijn kunnen zij kosteloos de koop annuleren.

Vereniging Eigen Huis vindt het hoog tijd dat de rest van de branche dit goede voorbeeld volgt en heeft ook toezichthouder ACM van de oproep aan Inretail op de hoogte gesteld.

De vereniging krijgt veel klachten van leden die een keuken hebben gekocht nadat zij door de verkoper onder grote druk zijn gezet. Als zij thuisgekomen spijt krijgen en kort daarop de keukenleverancier melden dat de koop niet doorgaat kost dat, onder de huidige algemene CBW-voorwaarden, maar liefst 30 procent van de aanschafprijs. "Een belachelijk hoog percentage dat nergens op is gebaseerd", zegt Steven Wayenberg, beleidsadviseur van Vereniging Eigen Huis. "Zeker als de keuken nog niet is besteld. Dat betekent al snel een strop van enkele duizenden euro's". De vereniging wil dat kopers van een keuken binnen twee dagen de koop kosteloos ongedaan kunnen maken. Vindt daarna nog annulering plaats dan zou een daar een gematigd bedrag voor in rekening kunnen worden gebracht.

Al in 2013 stuurde de vereniging een mysteryshopper op onderzoek uit. Daaruit bleek dat veel keukenleveranciers er op uit zijn om de consument zo snel mogelijk te laten tekenen en zo min mogelijk bedenktijd te geven. Wayenberg: "In de praktijk zien we dat potentiele kopers in het verloop van het verkoopgesprek stapsgewijs meer korting aangeboden krijgen. Meestal wordt er een korting gegeven omdat er een actie loopt. Daarna volgt vaak aan het einde van het gesprek nog extra korting met als doel de offerte zo snel mogelijk te laten tekenen: 'uiterlijk vanmiddag om vijf uur!'. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat kortingen van 25-30 procent goed te realiseren zijn, soms oplopend tot 40 procent."

Ook de huidige aanbetalingsgarantieregeling moet op de schop, vindt Vereniging Eigen Huis. In de praktijk ziet de consument van zijn gedane aanbetaling bij faillissement van zijn leverancier weinig of niets terug. Hierdoor pakt een nieuwe keuken veel duurder uit. De vereniging wil dat de branche haar verantwoordelijkheid neemt en met een nieuwe regeling komt.