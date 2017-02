ABN AMRO MeesPierson halveert aandelenoverweging

ABN AMRO MeesPierson neemt deels winst op de aandelenpositie door de bestaande, forse overweging te halveren. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de kaspositie. Daarmee creëert de private bank van ABN AMRO financiële ruimte om in de toekomst op kansen in te spelen.

Met de aandelenverkoop houdt ABN AMRO MeesPierson ook alvast rekening met onzekerheden en risico's die de komende tijd - vooral op het politieke vlak - in het verschiet liggen. De private bank blijft gematigd overwogen in aandelen.

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: "In oktober 2016 hebben we de aandelenweging verhoogd van neutraal tot licht overwogen en die overweging is een maand later verder uitgebouwd. Sindsdien zijn wereldwijd de koersen op de aandelenmarkten met circa 11 procent gestegen. Dat komt vooral door het gunstige, macro-economische beeld, de versnellende winstgroei en de nog redelijke waarderingen. Daarom zijn aandelen nog steeds onze meest favoriete beleggingscategorie."

Verkoop gehele positie grondstoffen

ABN AMRO MeesPierson verkoopt de gehele (overwogen) positie van grondstoffen ten gunste van de kaspositie. Volgens de private bank is het risico van verlies op een breed samengestelde positie in grondstoffen toegenomen. Steinebach: "De prijzen van grondstoffen zijn in de eerste helft van 2016 fors gestegen. Tot voor kort werd verwacht dat de energieprijzen - die hier een groot aandeel in hebben - dit jaar verder zouden stijgen. Maar dat verwachten we niet meer. Daarom verkopen we de gehele positie van grondstoffen."

Amerikaanse high yield voor Europese high yield

ABN AMRO MeesPierson verruilt de positie in Europese high yield obligaties voor Amerikaanse high yield obligaties. Tot voor kort vond de private bank Amerikaanse high yield te risicovol, vooral omdat energiebedrijven hier flink in vertegenwoordigd waren. Door de gestegen olieprijs is de kans op rendement bij energiebedrijven groter, wat Amerikaanse high yield aantrekkelijker maakt. Ook kan Amerikaanse high yield profiteren als de nieuwe Amerikaanse regering een grensbelasting invoert, die buitenlandse bedrijven benadeelt. Bovendien kan Europese high yield last krijgen van de onzekerheden die samenhangen met de aanstaande verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en wellicht Italië.

Profiteren van extra vraag naar obligaties

De private bank van ABN AMRO handhaaft de bestaande, forse onderweging van obligaties, vanwege de verwachtte, weliswaar beperkte stijging van de kapitaalmarktrente wereldwijd. De rentestijging doet zich vooral en in eerste instantie voor bij staatsobligaties, waar de onderweging vooral is gepositioneerd. Het overblijvende deel blijft de buffer, waarmee ABN AMRO MeesPierson een actief duratiebeleid voert. Bij rentedalingen vergroot de bank de duratie en bij rentestijgingen wordt die juist verkleind. Om extra rendement te genereren, belegt de private bank een groot deel van de obligaties in Europese bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Deze zijn vergelijkbaar met obligaties die de ECB opkoopt. Zo profiteert ABN AMRO MeesPierson van de extra vraag naar deze obligaties.