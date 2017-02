Verbond wil geen verplichte aov voor zzp’ers

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers is niet het antwoord op de magere belangstelling onder deze groep werkenden. “De klanten, zzp’ers zelf, zitten niet op zo’n verplichting te wachten”, zegt Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars in de Telegraaf. “Dan gaan wij er niet voor pleiten.”

De krant haalt recente CBS-cijfers aan die tonen dat slechts 22 procent van de ongeveer 1 miljoen zelfstandigen maandelijks premie betaalt om zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Het overgrote deel is dus niet beschermd tegen inkomensverlies door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval. Volgens Koopman vinden sommigen de polis te duur, maar zijn er ook andere reden waarom ze onverzekerd te werk gaan, zoals eigen vermogen of een ander inkomen. “Het probleem van onverzekerde zzp’ers is niet zo groot als het lijkt. Ongeveer een derde van de zzp’ers verdient met het zelfstandigenbestaan een inkomen rond bijstandsniveau. Dan loont verzekeren niet, vinden zij.”

Goedkopere oplossing

Het Verbond erkent dat de aov voor een deel van deze groep duur is, bijvoorbeeld voor bouwvakkers, die veel risico lopen en tegelijk vaak een relatief laag inkomen hebben. Een goedkopere oplossing behoort echter tot de mogelijkheden. Koopman stelt dat 80 procent van de verzekerde zzp’ers een zeer uitgebreide dekking heeft met uitkering gedurende de hele tijd dat ze hun beroep niet meer uit kunnen oefenen. Het Verbond pleit ervoor dat zzp’ers meerdere soorten aov’s in overweging nemen, bijvoorbeeld een verzekering voor behoud van inkomen tot passende arbeid beschikbaar is. “Dat is goedkoper. De verzekeraar kan helpen in de begeleiding naar (ander) werk. Ook kun je je verzekering laten meegroeien met je zelfstandigenbestaan.”

Passende premie

Andere ideeën om de lage verzekergraad aan te pakken, zoals de verzekering een voorwaarde maken voor zelfstandigenaftrek, vindt het Verbond wel het bekijken waard. Met de kanttekening dat de premie altijd moet passen bij het risico dat ermee wordt afgedekt. “Het risico van een arbeidsongeschikte bouwvakker wordt niet goedkoper bij een andere verdeling van geld.”

