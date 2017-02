Geen tariefafspraken in cao's voor zzp'ers

Zzp'ers zijn ondernemers die zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen. Minimumtarieven in cao's voor zzp'ers verhinderen dat. Tariefafspraken verminderen de concurrentie tussen ondernemers. Daarom mogen cao-partijen geen collectieve tariefafspraken maken voor zzp'ers.

Er komen steeds meer zzp'ers. Die zijn belangrijk voor een flexibele arbeidsmarkt. Maar er zijn ook zorgen over het inkomen en de sociale zekerheid van zzp'ers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebrek aan sociale bescherming, zoals een inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen.

Eén van de voorgestelde oplossingen is het vastleggen van minimumtarieven in cao's voor zzp'ers. Dat mag meestal niet. Prijsafspraken tussen ondernemers vallen onder het kartelverbod.

Is er een uitzondering op het kartelverbod?

Ja, het kartelverbod geldt niet voor zzp'ers die in dezelfde werksituatie zitten als werknemers. De zogenaamde 'schijnzelfstandigen' hebben minder vrijheid dan zzp'ers om te bepalen waar, wanneer en hoe ze hun werk doen. De Europese rechter heeft deze uitzondering gemaakt in een uitspraak over invalkrachten bij orkesten.

Informatie

De ACM publiceert de leidraad over de concurrentieregels voor zzp'ers. Daarin legt de ACM uit welke regels er gelden voor het maken van tariefafspraken. Daarbij geeft de ACM aan wanneer zzp'ers in dezelfde werksituatie zitten als werknemers. De ACM doet suggesties aan cao-partijen om te voorkomen dat er in cao's verboden afspraken komen te staan.

Download hier de "Leidraad tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s".